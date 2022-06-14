Об этом 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он подтвердил, что США отправили Украине 4 ракетных системы залпового огня.
Министр обороны США заявил, что его страна и союзники готовы предоставить Украине все необходимое оружие.
Но, по словам Мусиенко, после этого последовало объяснение от генерала Марка Милли о том, что они будут наращивать поставки .
"Конечно, 4 РСЗО – это мало. Если бы мы говорили о первоочередных поставках партии хотя бы 24 РСЗО, это уже могло бы хоть частично изменить ситуацию на Востоке", – считает эксперт.
По его мнению, в любом случае процесс идет.
И я думаю, что эта пауза, этот вакуум по поставке оружия непременно сдвинется с места и будет заполнен после очередной встречи "Рамштайн-3". Мы обязательно услышим о новом пакете и не только от США,
– заявил Мусиенко.
Какое оружие нужно Украине: главное
- 13 июня советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, какое оружие нужно Украине для того , чтобы мы смогли закончить войну и выбросить Россию с нашей земли. В частности, он напомнил, что нам нужно тяжелое оружие.
- Ситуацию на фронте могут сменить 1000 гаубиц калибра 155 миллиметров, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 единиц бронетехники, 1000 дронов.
- Отметим, что 15 июня состоится "Рамштайн-3" - третья встреча Контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
- Комментируя предстоящую встречу, Алексей Резников заявил, что надеется, что по итогам встречи наше государство получит тяжелое вооружение .
- Кроме того, перед "Рамштайн-3" Алексей Резников, Валерий Залужный и госпожа посол США Бриджит Бринк обсудили подготовку к встрече. Они обсудили способы поддержания темпов снабжения необходимого оружия в Украину.
- Интересно, что Алексей Арестович убежден, что лучше получить тяжелое вооружение , чем кандидатство в ЕС. Советник главы ОП объяснил, что оружие может помочь быстрее завершить войну.
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