Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він підтвердив, що США відправили Україні 4 ракетні системи залпового вогню.

До теми Міністр оборони США заявив, що його країна та союзники готові надати Україні всю необхідну зброю

Але, за словами Мусієнка, після цього були пояснення від генерала Марка Міллі про те, що вони будуть нарощувати постачання.

"Звичайно, 4 РСЗВ – це мало. Якби ми говорили про першочергове постачання партії хоча б 24 РСЗВ, це вже могло б хоч частково змінити ситуацію на Сході", – вважає експерт.

На його думку, в будь-якому випадку процес йде.

І я думаю, що ця пауза, цей вакуум по постачанню зброї неодмінно зрушить з місця і буде заповнений після чергової зустрічі "Рамштайн-3". Ми обов'язково почуємо про новий пакет і не лише від США,

– заявив Мусієнко.

Яка зброя потрібна Україні: головне

13 червня радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, яка зброя потрібна Україні для того, щоб ми змогли закінчити війну та викинути Росію з нашої землі. Зокрема, він нагадав, що нам потрібна важка зброя.

Ситуацію на фронті можуть змінити 1000 гаубиць калібру 155 міліметрів, 300 реактивних систем залпового вогню, 500 танків, 2000 одиниць бронетехніки, 1000 дронів.

Зазначимо, що 15 червня має відбутись "Рамштайн-3" – третя зустріч Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Коментуючи майбутню зустріч, Олексій Резніков заявив, що сподівається на те, що за підсумками зустрічі наша держава отримає важке озброєння.

Окрім того, перед "Рамштайн-3" Олексій Резніков, Валерій Залужний та пані посол США Бріджит Брінк обговорили підготовку до зустрічі. Вони обговорили способи підтримки темпів постачання необхідної зброї в Україну.

Цікаво, що Олексій Арестович переконаний, що краще вже отримати важке озброєння, ніж кандидатство в ЄС. Радник глави ОП пояснив, що зброя може допомогти швидше завершити війну.

Відео до теми – США готові надати Україні все потрібне озброєння, – Ллойд Остін