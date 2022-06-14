Відповідну заяву Ллойд Остін зробив під час свого візиту до Таїланду. Про це міністр заявив 13 червня – на 110 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Резніков, Залужний і пані посол США Брінк обговорили підготовку до "Рамштайну-3"

Міністр оборони США пообіцяв зброю Україні

Ллойд Остін відповів на питання журналіста щодо того, чи досі метою союзників є перемога України у війні та ослаблення Росії. Також він пригадав заяву радника глави ОП Михайла Подоляка, який заявив, що Україні потрібно 1000 гаубиць та 300 реактивних систем залпового вогню та назвав перелік іншої потрібної зброї.

США готові надати все і допомогти Україні досягти успіху… У нас також є партнери з усього світу, які готові реально допомогти Україні,

– запевнив Остін.

Пригадав також, що Штати надали значну кількість гаубиць та велику кількість боєприпасів поряд з багатьма іншими речами. Додав, що зброю Україні надали й інші країни.

Коротко про зброю для України

13 червня радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, яка зброя потрібна Україні для того, щоб ми змогли закінчити війну та викинути Росію з нашої землі. Зокрема Подоляк пояснив, що нам потрібен паритет важкої зброї.

Ситуацію на фронті можуть змінити 1000 гаубиць калібру 155 міліметрів, 300 реактивних систем залпового вогню, 500 танків, 2000 одиниць бронетехніки, 1000 дронів.

Варто пригадати, що 15 червня має відбутись "Рамштайн-3". Тобто третя зустріч Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Коментуючи майбутню зустріч, Олексій Резніков заявив, що сподівається на те, що за підсумками зустрічі наша держава отримає важке озброєння.

Окрім того, перед "Рамштайн-3" Олексій Резніков, Валерій Залужний та пані посол США Бріджит Брінк обговорили підготовку до зустрічі. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що говорили про способи підтримки темпів постачання необхідної зброї в Україну. Додав, що сторони впевнені у подальшому плідному співробітництві.

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