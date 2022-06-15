Он подчеркнул, что Украина сейчас находится в определенном моменте на поле боя. Ставки слишком высоки, поэтому мир не может сбавлять темп в помощи государству, которое должно защищать себя.

Кстати Пауза сдвинется с места после встречи "Рамштайн-3", – военный эксперт о поставках оружия

Нельзя недооценить вызовы перед Украиной

Остин признался, что союзники видят то, что предупреждал президент Владимир Зеленский. После неудачи со взятием Киева и определением новых военных целей Россия сосредоточила силы на Донбассе.

Мы не можем недооценивать вызов, перед которым стоит Украина,

– подчеркнул глава Пентагона.

Россия использует дальнобойное оружие для того, чтобы "задавить украинские позиции". Остин признал, что агрессор неразборчиво бомбит украинскую суверенную территорию и истребляет гражданское население.

Россия угрожает всей Европе

Остин констатировал, что необходимо усилить усилия по поддержке украинской самообороны. Следует потребовать от себя больше, чтобы убедиться, что Украина сможет защититься. По словам министра, важно не совершить ошибок. Дело в том, что неоправданная агрессия России не только угроза Украине, но и всей безопасности в Европе.

Смотрите речь Остина:

Что известно о встрече "Рамштайн-3"

На встрече "Рамштайна-3" сегодня собрались министры обороны более 55 стран. В их числе представители ЕС и НАТО.

Кстати, в Минобороны Украины тоже подтвердили начало заседания. Ранее Алексей Резников заявлял, что надеется, что по итогам встречи наше государство получит тяжелое вооружение.

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив отмечал , что Украина на этой встрече должна себя вести достаточно жестко, ведь наша ситуация крайне сложна.

Это уже третья встреча, в ходе которой обсуждают вопрос о поддержке Украины в войне с Россией. В первую очередь – о неотложных потребностях Украины, которые нужны для противостояния агрессору.

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