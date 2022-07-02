Об одном из таких инцидентов рассказали в Запорожской областной военной администрации. Вооруженное столкновение, по их данным, произошло вблизи населенного пункта Токмак.

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Россияне самоликвидируются, пытаясь разделить награбленное

Под влиянием алкогольного и наркотического опьянения российские оккупационные войска с оружием защищают награбленное. Так, по данным ЗОВА, возле временно оккупированного врагом населенного пункта Токмак произошел словесный конфликт между военнослужащими России. Очевидцы сообщают, что он перерос в вооруженное столкновение. В результате погибли 4 оккупанта. Еще 10 получили ранения.

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По линии фронта защитники Запорожского края удерживают рубежи и дают достойный отпор российским оккупантам. В общем, ситуация остается контролируемой, без существенных изменений.

За прошедшие сутки враг осуществил 31 обстрел позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.

По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Орехов, Степное, Каменское. Поступило 30 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

В течение 1 июля проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Эвакуированы 1 293 человека, из них 284 – дети.

Оккупанты не могут поделить "власть" на оккупированных территориях

Оккупанты не могут поделить "власть" на временно оккупированных территориях Украины. Такие случаи зафиксированы в Херсоне, Чернобаевке и Новой Каховке.

На временно оккупированных территориях идут постоянные столкновения и перестрелки, буряты решают что-то с чеченцами. Они не могут решить между собой, кто из них главный и кого следует отправить "служить" на определенные участки.

Российские солдаты массово сбегают от боев с ВСУ

Давно не новость, что для России все военные – только "пушечное мясо". Страна-агрессор даже не пытается сохранить жизнь своим солдатам. Поэтому они самостоятельно придумывают пути бегства от войны в Украине.

Об этом свидетельствует переписка одного из офицеров бригады десантников с представителем штаба.

Штаб отчитывал оккупанта за решение отступить. Переписка свидетельствует, что ему приказали "держать позиции при любых условиях" и подчеркнули – вчера сюда подтянули "автоматические гранатометы". Десантник в свою очередь отвечает, что вокруг уже нет помощи, много тяжелораненых и он не будет стоять против спецназа под прикрытием танков.

Оккупанты боятся не только ВСУ, но и украинских партизан

В Херсонской и Запорожской областях, которые находятся под российской оккупацией, уже неоднократно были зафиксированы покушения как на оккупантов, так и на коллаборантов.

Поэтому российские оккупанты и их пособники передвигают временно оккупированными территориями с большим количеством охраны, в бронированных машинах и бронежилетах. Это подтверждают и в американской разведке. Там отметили, что у России нет достаточно ресурсов, чтобы контролировать захватившие регионы.

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