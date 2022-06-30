Источники 24 канала в разведке сообщили, что в Улан-Удэ поедут трупы оккупантов из 11 отдельной десантно-штурмовой бригады. Очевидно, их российская армия считает немного ценнее бурятов-танкистов. Ибо их тела оставляют гнить на поле боя.

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В то же время, для России все военные – только "пушечное мясо". Страна-оккупантка даже не пытается сохранить жизнь своим солдатам.

В частности, об этом свидетельствует переписка одного из офицеров бригады десантников с представителем штаба.

В штабе отчитывали оккупанта за решение отступать. Захватчику приказали "держать позиции при любых условиях". В качестве аргумента в штабе приводят то, что вчера на позиции оккупантов привезли "автоматические гранатометы". В то же время десантник огрызнулся, что "сам стой против спецназа".



Как буряты бегут от ВСУ / Скриншот источников 24 канала в разведке

Оккупанты сжигают тела своих военных

В ГУР Минобороны сообщили, что российские захватчики сжигают тела своих военных. В частности, в Херсонской области вблизи района аэродрома Чаплинка подготовили котлован с автомобильными шинами. Туда сбросили тела убитых оккупантов и подожгли их. Местные жители пожаловались на трупную вонь.

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