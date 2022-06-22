Во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области участились случаи обращения к местным врачам со стороны российских военных. Оккупанты требуют справки о неспособности продолжать военную службу по состоянию здоровья.

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Врачам угрожают

Для врачей возникает двойная угроза. Если они откажутся выписать справку, захватчики угрожают расправой. В случае выдачи фиктивного документа неприятности обещает оккупационная комендатура. Поэтому некоторые врачи вынуждены увольняться. Они уезжают на подконтрольную правительству Украины территорию.

В разведке также сообщили, что студенты Таврического агротехнологического университета имени Моторного в Мелитополе игнорируют приглашение на обучение от оккупантов. Около 95% слушателей заявили, что будут продолжать обучение, только если заведение будет подчинено Министерству образования Украины. ️

Оккупанты массово сжигают своих военных

ВСУ нанесли удары по оккупантам в районе Новой Каховки в Херсонской области. После этого захватчики увезли тела своих убитых военных в район аэродрома Чаплинка. Там подготовили котлован с автомобильными шинами, куда грузили трупы и сжигали. Местные жители жалуются на трупный запах.

Обратите внимание! 16 июня украинская авиация трижды ударила вертолетами и самолетами по скоплению врага в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонской области. Тогда ликвидировали 72 российских кафира. Уничтожили много техники, 2 склада с боеприпасами и 1 склад с запасами горючего.

На Херсонщину свозят учителей из Сибири

Источники 24 канала в разведке сообщили, что россияне пытаются склонять к сотрудничеству учителей и преподавателей в Херсонской области, а также проводить родительское собрание. Это общение всегда происходит фактически под дулами автоматов, однако педагоги на коллаборационизме не идут.

Поэтому россияне решили привезти на Херсонщину студентов-педагогов из Новосибирска. Им предлагают выплаты 7 тысяч рублей в сутки, оплату проезда и проживания.

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