Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он также отметил, что в небольшом поселке Высокополье раньше проживало около 5 тысяч человек, а сейчас вряд и тысяча осталась.

Читайте также Оккупанты на Херсонщине ищут коллаборантов и пытают тех, кто отказывается, – Хлань

В Высокополье оккупанты ежедневно расстреливают местных жителей. Жители Высокополья пешком бежали в Днепропетровскую область, это огромная трагедия – это настоящая Буча,

– рассказывает Молчанов.

Также, нужно упомянуть о Херсоне, где оккупанты держат людей "на ямах", для того чтобы они не могли отдавать ВСУ данные о местах дислокации российских захватчиков, отмечает общественный активист.

С одной стороны, херсонцы видят все эти ужасные вещи, которые могут случиться и с ними, рассказывает Владимир Молчанов. Однако, с другой стороны, у них просто нет средств, чтобы вывезти себя и семью, говорит он.

Контрнаступательные действия ВСУ в Херсонской области продолжаются

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк пояснила, что враг артиллерией и ракетами обстреливает территории, только что освобожденные ВСУ или те, которые не были под оккупацией. Так захватчики пытаются психологически давить на украинцев.

Именно поэтому сейчас не объявляют, какие населенные пункты уже удалось освободить нашим военным. В то же время подчеркнула, что ВСУ продвигаются, и люди на освобожденных территориях искренне благодарны нашим военным.

Наталья Гуменюк также добавила, что пока идет военная операция, она призывает абсолютно всех сохранять спокойствие и ждать официальных сообщений, поскольку только военные знают, где они, куда продвигаются и какие к них успехи.

Что происходит на территориях временно оккупированной Херсонщины

Российские изверги пытают украинских волонтеров и активистов в оккупации: смотрите видео