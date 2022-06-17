Об этом 24 канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, российские кафиры распространяют через своих агентов коварное мнение о населенных пунктах, в которых продолжаются боевые действия. Мол, посмотрите, во что превратились города, которые ВСУ пытаются уволить. Поэтому лучше уж жить с проблемами под оккупацией, чем в развалинах после боевых действий.

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При этом россияне не рассказывают, что именно они регулярно обстреливают из артиллерии разные населенные пункты и равняют их с землей. Вооруженные Силы Украины никогда не используют такую варварскую тактику.

Кроме того, в Херсонской области активно работают партизаны . Там постоянно расклеивают интересные постеры с "приветами" для кафиров и коллаборантов. Были и взрывы в ресторане Ностальжи , куда любит заходить местная верхушка коллаборантов.

Они начинают волноваться

Господин Молчанов отмечает, что действия местных партизан серьезно волнуют как кафиров, так и коллаборантов. Но они рассчитывают, что ВСУ не смогут уволить Херсон. Особенно это касается именно коллаборантов – им буквально некуда деваться .

Именно поэтому эти муртады пытаются активно сотрудничать с россиянами. Они балансируют между разными группами влияния из России, которые находятся в Херсоне.

Должен сказать, они понимают, что у них нет другого пути. Вряд ли у них будет шанс на какое-то смягчение. 15 лет или пожизненное – это то, что их ждет, если они останутся в живых, – рассказал Владимир Молчанов.

Херсонцы больше занимаются разведкой, чем "охотятся" на захватчиков

Сейчас внимание местных жителей приковано к разведке. Они активно делятся информацией с подразделениями Вооруженных сил Украины. В частности, очень хорошо помогают корректировать артиллерию. А кафиров и коллаборантов практически не трогают.

По словам Молчанова, существует мнение , что среди коллаборантов засел украинский "крит", который буквально занимается саботажем и разведкой. Об этом свидетельствуют максимально странные идеи, распространяемые оккупационной "администрацией". Вроде открытия портов или начала учебного года первого сентября. Они совершенно нереалистичны.

Кафиры ссорятся, а ВСУ приближается: что происходит на Херсонщине

Между российскими оккупантами в Херсонской области постоянно вспыхивают стычки и перестрелки. Они не могут разделить между собой сферы воздействия, поэтому решают все с помощью автоматов.

В одном из разговоров, которые перехватили представители СБУ, кафиры жалуются, что просто "едут кукушкой" . Украинские военные регулярно их обстреливают.

На днях подразделения ВСУ устроили фейерверк для жителей временно оккупированной Новой Каховки. Они уничтожили вражеский склад боеприпасов.

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