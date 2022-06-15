Об этом 24 каналу сообщил херсонский активист Владимир Молчанов . По его словам, если вооруженные силы Украины успеют освободить Херсон, то основной идеей оккупантов станет создание так называемой "таврической губернии".

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Оккупанты не справятся с Херсоном

Как пояснил Молчанов, административная граница этой губернии когда-то проходила по реке Днепр. То есть левобережная Херсонщина вместе с оккупированной сейчас частью Запорожья примерно до реки Берды – это была Таврическая губерния бывшего Крымского ханства.

В то же время Херсон никогда не входил в нее. Он принадлежал к Войску Запорожскому, которое русские захватили чуть раньше Крымского ханства.

Именно поэтому его присоединение к так называемой "таврической губернии" обычно возможно, но, скорее всего, оккупанты не успеют справиться с Херсоном, - подчеркнул активист.

Борьба русских групп

По словам Молчанова, есть вопросы к тому, не сделают ли они эту так называемую "таврическую губернию" с левобережных территорий Херсона. Он отметил, что пока этому мешает внутриполитическая борьба внутри российских властей.

Активист объяснил, что не все среди так называемых "технократов" (которых представляет бывший премьер-министр России Сергей Кириенко и недавно приехавший в Херсон) сотрудничают с "крымскими".

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В то же время "крымские", контролирующие херсонские власти через коллаборанта Кирилла Стремоусова, не оказывают полного влияния на гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо, который в свою очередь балансирует между разными центрами влияния.

Кроме того, российская армия не зависима ни от "крымских", ни от "технократов". Они принадлежат к другой условной группе, которая называется – клан Сергея Шойгу.

Главный центр принятия решений

У всех этих трех кланов может быть свое видение так называемой интеграции оккупированной части Херсонщины в состав России,

– отметил Молчанов.

В то же время он также подчеркнул, что все они тоже не являются окончательными центрами принятия решений. Поскольку пока в этом не высказался их главный – президент России Владимир Путин.

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