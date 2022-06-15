Украинские военные продвинулись в пределах 18 км от Херсона. Об этом сообщают в Институте по изучению войны 15 июня.

Обратите внимание Успехи ВСУ на Юге, россияне обстреляли из "Ураганов" Апостолово: основное за 112 день войны

Недавние украинские контратаки вынудили российские войска предоставить приоритет оборонным операциям вдоль южной оси 14 июня. Сообщается, что украинские войска продвинулись в пределах 18 километров от оккупированных частей Херсона,

– пишет аналитический центр.

Это, вероятно, оказывает значительное давление на русские войска. Поэтому кафиры вынуждены усилить свои оборонительные линии на Юге.

Известно, что российские захватчики пройдут неопределенные места на берегу реки Ингулец в ответ на украинские контратаки вокруг Давыдова Брода и на направлениях Николаев – Херсон, Кривой Рог – Херсон.

Российские кафиры начали усиливать свои позиции на Юге. Они развернули одну батарею трубной артиллерии и две реактивные артиллерийские батареи на границе Херсонской и Николаевской областей. Захватчики продолжали обстреливать Херсонскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.