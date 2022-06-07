Об этом заявил советник главы Херсонской ОВД по вопросам территориальной обороны Сергей Хлань.

Важно В центре оккупированного Херсона раздался взрыв недалеко от городского совета

По его словам, неизвестно кто пострадал, но это был знак россиянам и предателям, что бронежилеты им не помогут.

Вот почему партизанское движение важно. Вместе с наступающими ВСУ движение сопротивления создаст синергию для освобождения области,

– подчеркнул Хлань.

Заметим, что ранее местные СМИ сообщали, что на место происшествия прибыла скорая и уже стало известно, что пострадал официант. Есть ли еще жертвы и пострадавшие – уточняется.

Интересно! Утром 6 июня жители временно оккупированного Херсона разбудили взрывы. Характерные звуки были слышны в разных районах города. Местные телеграмм-каналы утверждали, что взрывы могли доноситься из пределов Херсонской и Николаевской областей. Там проходили артиллерийские сражения с применением реактивных систем залпового огня.

Как херсонцы сопротивляются оккупантам

Несмотря на оккупацию, в Херсоне все больше появляются патриотические украинские надписи. Также местные жители снимают флаги страны-агрессора с заведений. В то же время ситуация в Херсонской области критическая по всем направлениям, в частности, там отсутствует мобильная и интернет-связь, нет провизии, лекарств и наличных денег.

Местные ждут прихода ВСУ, которые очистят регион от российских захватчиков. Между тем, на Южнобужском направлении враги стремятся сковать действия украинских защитников. Кафиры накрывают позиции ВСУ, а также и населенные пункты огнем из артиллерии.

Добавим, что русские захватчики со своей стороны терроризируют местное население. Недавно кафиры перестали впускать и выпускать людей с территории временно оккупированной Херсонщины. А высшие офицеры разрешили подчиненным военным расстреливать мирное население.

Кроме того, купанты похищают местных фермеров и начинают их пытать. Все для того чтобы продолжали свой агробизнес. Со временем кафиры заберут часть урожая.