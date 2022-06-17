Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, російські окупанти поширюють через своїх агентів підступну думку про населені пункти, у яких тривають бойові дії. Мовляв, подивіться, на що перетворилися міста, які ЗСУ намагаються звільнити. Тому краще вже жити з проблемами під окупацією, ніж у руїнах після бойових дій.

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При цьому росіяни не розповідають, що саме вони регулярно обстрілюють з артилерії різні населені пункти та рівняють їх із землею. Збройні Сили України ніколи не використовують таку варварську тактику.

Крім того, на Херсонщині активно працюють партизани. Там постійно розклеюють цікаві постери з "привітами" для окупантів та колаборантів. Були й вибухи у ресторані "Ностальжі", куди полюбляє заходити місцева верхівка колаборантів.

Вони починають хвилюватися

Пан Молчанов наголошує, що дії місцевих партизанів серйозно хвилюють як окупантів, так і колаборантів. Але вони розраховують, що ЗСУ не зможуть звільнити Херсон. Особливо це стосується саме колаборантів – їм буквально немає куди діватися.

Саме тому ці посіпаки намагаються активно співпрацювати з росіянами. Вони балансують між різними групами впливу з Росії, які зараз перебувають у Херсоні.

Мушу сказати, вони розуміють, що не мають іншого шляху. Навряд чи вони матимуть шанс на якесь пом’якшення. 15 років або довічне – це те, що їх чекає, якщо вони залишаться живими, – розповів Володимир Молчанов.

Херсонці більше займаються розвідкою, ніж "полюють" на загарбників

Зараз увага місцевих мешканців прикута до розвідки. Вони активно діляться інформацією з підрозділами Збройних Сил України. Зокрема, дуже добре допомагають коригувати артилерію. А окупантів та колаборантів практично не чіпають.

За словами Молчанова, існує думка, що серед колаборантів засів український "кріт", який буквально займається саботажем та розвідкою. Про це свідчать максимально дивні ідеї, які поширює окупаційна "адміністрація". На кшталт відкриття портів чи початку навчального року першого вересня. Вони абсолютно нереалістичні.

Окупанти сваряться, а ЗСУ наближається: що відбувається на Херсонщині

Між російськими окупантами на Херсонщині постійно спалахують сутички та перестрілки. Вони не можуть поділити між собою сфери впливу, тому вирішують все за допомогою автоматів.

В одній з розмов, які перехопили представники СБУ, окупанти скаржаться, що просто "їдуть кукушкою". Українські військові регулярно їх обстрілюють.

Днями підрозділи ЗСУ влаштували феєрверк для мешканців тимчасово окупованої Нової Каховки. Вони знищили ворожий склад боєприпасів.

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