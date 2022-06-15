Оголошення з новим посланням для загарбників почали розвішувати на вулицях Херсону. Фото опублікував місцевий телеграм-канал.

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В оголошенні херсонські партизани нагадують росіянам, що тікати вже пізно. На листівках, які розвісили по всьому місту, попереджають, що війська ЗСУ перебувають ближче, ніж собі думають окупанти.

Наприклад, вказується, що російський Ростов від Херсона перебуває за понад пів тисячі кілометрів. Водночас українські воїни вже біля тимчасово окупованого Херсону – лише за 10 кілометрів.

"Росіяни, вже пізно тікати. Ростов – 558 км, ЗСУ – 10 км", – вказано в оголошенні з нагадуванням, що Херсон – це Україна.



Попередження окупантам від херсонських партизанів / Фото з телеграму

ЗСУ просуваються на Херсонщині: головне

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив про успіхи ЗСУ на Херсонському напрямку. За його словами, українські воїни тактично переграють російських окупантів та просуваються до Херсона .

. Раніше Олексій Арестович повідомляв, що бійці ЗСУ наразі перебувають за 18 кілометрів від обласного центру. Згодом Сергій Хлань написав, що ЗСУ просунулися ще на 5 кілометрів від Таврійського.

15 червня мер Мелітополя повідомив, що Збройні Сили України максимально наблизилися до Херсона. Вони звітували про відстань у 10 – 15 кілометрів.

Водночас російські військові роблять все, щоб придушити партизанський рух на Херсонщині. Вони масово викрадають активістів, деяких – вбивають після тортур.

Напередодні президент Володимир Зеленський запевнив, що ключовою метою Збройних Сил України на Півдні є звільнення Херсона з-під російської окупації.

є звільнення Херсона з-під російської окупації. А 14 червня Українські захисники влаштували "феєрверки" російським загарбникам на Херсонщині. У тимчасово окупованій Новій Каховці горів склад боєприпасів росіян.

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