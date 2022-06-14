Президент запевнив, що ключовою метою Збройних Сил України на Півдні є звільнення Херсона з-під російської окупації. 24 канал передає деталі промови Зеленського.

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Володимир Зеленський про ситуацію на фронті 14 червня

Президент, з-поміж іншого, розповів, що протягом минулої доби у битві на Донбасі кардинальних змін не відбулося. Найбільш жорстокі бої й далі тривають у Сєвєродонецьку, а також у всіх містах і громадах поблизу цього населеного пункту.

Втрати, на жаль, болісні. Але потрібно триматися. Це наша держава. Триматись саме там, на Донбасі, життєво необхідно. Що більше втрат зазнає ворог саме там, тим менше сил у них (російських окупантів – ред. 24 канал) буде, щоб продовжувати агресію. Тому Донбаський напрямок – ключовий для визначення того, хто буде домінувати найближчими тижнями,

– пояснив Верховний Головнокомандувач.

Згадав Володимир Зеленський і про болісні втрати на Харківщині, де російська армія намагається посилити свої позиції. Він зауважив, що бої за цей напрямок тривають, і потрібно ще жорстоко битися, впевнено боротися за повну безпеку для Харкова та всієї області.

До слова, наприкінці свого звернення президент також згадав про Південь України – він окреслив ситуацію коротко, назвавши пріоритет Збройних Сил України на цьому напрямку.

Продовжуємо тиснути на окупантів на Півдні країни. Ключова мета – звільнення Херсона,

– наголосив Зеленський.

Актуальні втрати ворога

До слова, від початку повномасштабного вторгнення Росії, країна-агресорка вже зазнала безпрецедентних втрат у війні проти нашої держави. Так, станом на 14 червня, Збройним Силам України вже вдалось знищити:

особового складу ворога – 32 500 російських окупантів;

танків загарбників – 1 434 одиниці;

бойових броньованих машин – 3 503;

артилерійських систем – 721;

ракетних систем залпового вогню – 229;

засобів протиповітряної оборони – 97;

літаків – 213;

гелікоптерів – 179;

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактично рівня – 588;

крилатих ракет – 125;

кораблів та катерів – 13;

автомобільної техніки та цистерн з паливом – 473;

спеціальної техніки – 54.

Детальніше – вечірнє звернення Володимира Зеленського за 14 червня: дивіться відео