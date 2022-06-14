Президент заверил, что ключевой целью Вооруженных Сил Украины на Юге является увольнение Херсона из-под российской оккупации. 24 канал передает детали речи Зеленского.

Главное за сутки Ракетные атаки по Западу Украины и 32 тысяч уничтоженных оккупантов: основное за 111 день войны

Владимир Зеленский о ситуации на фронте 14 июня

Президент, среди прочего, рассказал, что за прошедшие сутки в битве на Донбассе кардинальных изменений не произошло. Наиболее жестокие бои продолжаются в Северодонецке , а также во всех городах и общинах вблизи этого населенного пункта.

Потери, к сожалению, болезненные. Но нужно держаться. Это наше государство. Держаться именно там, в Донбассе, жизненно необходимо. Чем больше потерь несет враг именно там, тем меньше сил у них (российских кафиров – ред. 24 канал) будет, чтобы продолжать агрессию. Поэтому Донбасское направление – ключевое для определения того, кто будет доминировать в ближайшие недели,

– объяснил Верховный Главнокомандующий.

Вспомнил Владимир Зеленский и о болезненных потерях на Харьковщине , где российская армия пытается усилить свои позиции. Он отметил, что бои за это направление продолжаются и нужно еще жестоко сражаться, уверенно бороться за полную безопасность для Харькова и всей области.

К слову, в конце своего обращения президент также упомянул Юг Украины – он очертил ситуацию кратко, назвав приоритет Вооруженных Сил Украины на этом направлении.

Продолжаем давить на кафиров на Юге страны. Ключевая цель – освобождение Херсона,

– подчеркнул Зеленский.

Актуальные потери врага

К слову, с начала полномасштабного вторжения России, страна-агрессорка уже понесла беспрецедентные потери в войне против нашего государства. Так, по состоянию на 14 июня, Вооруженным Силам Украины уже удалось уничтожить :

личного состава неприятеля – 32 500 русских оккупантов;

танков захватчиков – 1434 единицы;

боевых бронированных машин – 3 503;

артиллерийских систем – 721;

ракетных систем залпового огня – 229;

средств противовоздушной обороны – 97;

самолетов – 213;

вертолетов – 179;

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 588;

крылатых ракет – 125;

кораблей и катеров – 13;

автомобильной техники и цистерн с топливом – 473;

специальной техники – 54.

Подробнее – вечернее обращение Владимира Зеленского за 14 июня: смотрите видео