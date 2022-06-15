Моторошну історію 24 каналу розповіла дружина закатованого українця у Херсоні Альона Лапчук. Жінка живе з сім'єю недалеко від Чорнобаївки, тож зізнається, що там було дуже гучно з початку війни.

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Вона каже, що її чоловік Віталій Лапчук мав військову освіту та працював у поліції, тож як тільки почалася війна, він вирішив обороняти місто.

Так, Віталій разом з ще одним військовим Денисом створити роту, в якій було близько 50 людей. Чоловіки хотіли захищати Херсон від окупантів. Майже тиждень дружина не бачила чоловіка, бо вони проводили навчання.

Як затримали сім’ю Лапчуків

Дружина Віталія Лапчука каже, що їх затримали 27 березня, коли місто було повністю охоплене російськими загарбниками.



Олена Лапчук та її чоловік – Віталій / Фото "Обозреватель"

Зранку він поїхав з другом за бензином, але їх зрадив хтось зі своїх. Вже в обід до нашого будинку увірвалися 9 повністю озброєних окупантів. Вони побили чоловіка до невпізнаваності,

– згадує жінка.

Вона сказала їм, що вони окупанти, які вторглися в чужу країну. На це російські військові відповіли їй, що в будинку є зброя. Це здав хтось зі своїх, бо мій чоловік ніколи б не привів окупантів у свій будинок.

Напередодні тероборона Херсону через парк намагалися зупинити техніку. Близько 40 людей розстріляли. І коли почала йти російська техніка, люди втікали та кидали зброю просто в парку. Потім цю зброю забрав чоловік Альони з другом та привезли додому.

Як вбили чоловіка Альони

Віталія Лапчука дуже побили, пробили йому кістку на обличчі, він не міг говорити.

"Мені, сину та чоловіку вдягнули пакети на голови та забрали на допит. З будинку окупанти винесли всі телефони, ноутбуки та інші речі. На допиті вони продовжували бити чоловіка", – зізнається Альона.

За словами дружини, перед цим спільника Віталія – Дениса Міронова вивезли в Крим та побили там до смерті.

А доля мого чоловіка була невідома до 9 червня, поки мені не сказали, що в кінці травня його підняли з річки Дніпро, зв'язаного з гирею на ногах. До цього я весь час думала, що він в полоні,

– зауважила жінка.

Як Альоні з сином вдалося виїхати

Після допиту жінка з сином повернулася вночі додому і побачила, що в будинок влучила ракета. Тому вони забрали свої речі і поїхали до друзів.

7 квітня зранку вони машиною виїхали полями через Снігурівку на підконтрольну Україні територію. Херсонці проїхали 12 російських блокпостів.

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Жінка каже, що в окупантів були "скляні" очі, ніякої шкоди до людей немає, вони б’ють з величезною силою.

"Вони щось вживають, напевно, бо агресія в них жорстока. Але були поодинокі військові, які навіть вибачилися за свої дії і попереджали про небезпеку", – каже Альона

Яка ситуація в Херсоні

За словами жінки, в Херсоні зараз коїться щось страшне через окупантів. Загарбники влаштовують фейкові свята для людей з Криму, а на день Росії привезли якихось людей з інтернату. Місцевих на таких заходах немає.

Альона Лапчук додала, що окупанти поводяться зараз у Херсоні як госпораді – привозять свої сім’ї, а в магазинах змушують розраховуватися рублями.

Жінка розповіла, як окупанти вбили її чоловіка Віталія Лапчука у Херсоні: відео