Жуткую историю 24 канала рассказала жена замученного украинца в Херсоне Алена Лапчук. Женщина живет с семьей недалеко от Чернобаевки, поэтому признается, что там было очень громко с начала войны.

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Она говорит, что ее муж Виталий Лапчук имел военное образование и работал в полиции, и как только началась война, он решил оборонять город.

Так, Виталий вместе с еще одним военным Денисом создал роту , в которой было около 50 человек. Мужчины хотели защищать Херсон от кафиров. Почти неделю жена не видела мужа, потому что они проводили учебу.

Как задержали семью Лапчуков

Жена Виталия Лапчука говорит, что они были задержаны 27 марта, когда город был полностью охвачен российскими захватчиками.



Елена Лапчук и ее муж – Виталий / Фото "Обозреватель"

Утром он поехал с другом за бензином, но их предал кто-нибудь из своих. Уже в обед в наш дом ворвались 9 полностью вооруженных кафиров. Они избили мужчину до неузнаваемости,

– вспоминает женщина.

Она сказала им, что они оккупанты, вторгшиеся в чужую страну. На это российские военные ответили, что в доме есть оружие. Это сдал кто-то из своих, потому что мой муж никогда бы не привел кафиров в свой дом.

Накануне теробороны Херсона через парк пытались остановить технику. Около 40 человек были расстреляны. И когда начала идти российская техника, люди убегали и бросали оружие прямо в парке. Затем оружие забрал муж Алены с другом и привезли домой.

Как убили мужчину Алены

Виталия Лапчука очень избили, пробили ему кость на лице, он не мог говорить.

"Мне, сыну и мужу надели пакеты на головы и забрали на допрос . Из дома кафиры вынесли все телефоны, ноутбуки и другие вещи. На допросе они продолжали избивать мужчину", - признается Алена.

По словам жены, перед этим подельника Виталия – Дениса Миронова вывезли в Крым и избили там до смерти.

А судьба моего мужа была неизвестна до 9 июня, пока мне не сказали, что в конце мая его подняли из реки Днепр, связанной с гирей на ногах. До этого я все время думала, что он в плену,

– заметила женщина.

Как Алене с сыном удалось уехать

После допроса женщина с сыном вернулась ночью домой и увидела, что в дом попала ракета. Потому они забрали свои вещи и поехали к друзьям.

7 апреля утром они машиной выехали по полям через Снегиревку на подконтрольную Украине территорию. Херсонцы проехали 12 российских блокпостов.

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Женщина говорит, что у кафиров были "стеклянные" глаза, никакого вреда к людям нет, они бьют с огромной силой.

"Они что-то употребляют, наверное, потому что агрессия у них жестокая. Но были единичные военные, которые даже принесли извинения за свои действия и предупреждали об опасности", - говорит Алена.

Какая ситуация в Херсоне

По словам женщины, в Херсоне сейчас происходит что-то страшное из-за кафиров. Захватчики устраивают фейковые праздники для людей из Крыма, а на день России привезли каких-то людей из интерната. Местных на таких мероприятиях нет.

Алена Лапчук добавила, что кафиры ведут себя сейчас в Херсоне как хозсоветы – привозят свои семьи, а в магазинах заставляют рассчитываться рублями.

Женщина рассказала, как кафиры убили ее мужа Виталия Лапчука в Херсоне: видео