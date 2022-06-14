Об этом 24 каналу рассказала начальник отдела по работе со СМИ Херсонского городского совета Елена Пименова. Она рассказала собственную историю, как с третьей попытки смогла уехать из города.

К теме Пенсионер на мотове в Херсоне громко включает украинские песни, не боясь оккупантов

Как люди бежали из оккупации в Херсонской области

Она признается, что люди ехали автобусом в Запорожье – ведь это единственный возможный путь уехать из оккупированной Херсонщины.

Мы проехали около 60 блокпостов. Самые страшные были первый и последний. Да, сначала на выезде из Херсона в автобус зашли вооруженные военные и начали кричать, зачем мы едем туда, ведь там война, а здесь спокойно,

– рассказала Пименова.

Женщина заверила, что в Херсоне тоже неспокойно. Каждую ночь люди слышат, как из-под Херсона летят ракеты в сторону Николаева, Одессы или уже освобожденных общин области.

Парня жестоко избили за фото Вакарчука

После этого, по словам чиновника, из их автобуса вывели парня, потому что в его телефоне нашли фото Святослава Вакарчука.

Его жестоко избили прикладом от автомата. Мы за него очень испугались и думали, что он не выдержит. Но все хорошо, мы смогли доехать до Запорожья,

– вспоминает Елена.

Женщина заметила, что еще страшнее был последний блокпост, потому что там проверяли абсолютно все вещи.

"Люди вышли из автобуса, а там были и индвалиды, и пожилые люди, и дети, в том числе одномесячные дети, и оккупанты проверяли все сумки, чемоданы, сумочки и т.д.", – говорит она.

Елена Пименова боялась, потому что кроме рабочего ноутбука и фотоаппарата, у нее было удостоверение, что она – член Национального союза журналистов, а также вышиванку.

Я понимала, что это может быть мой последний блокпост. Нас спасло то, что сумок было много, а им было лень все пересматривать. Нам реально повезло,

– добавила она.

Возле блокпоста начала работать техника оккупантов, но ВСУ отвечали

По словам чиновника, дорога у них заняла 2 дня, люди ночевали в поле, потому что их не пропустили на блокпостах. Там не было никаких условий, люди сидели в машинах или автобусах прямо посреди поля, не было ни воды, ни еды.

А в 12 ночи мы проснулись от того, что со стороны начала стрелять техника оккупантов. Было очень громко, но весь автобус обрадовался, когда за 10 минут мы услышали, что наши военные били в ответ. И к утру техники у оккупантов было уже меньше, как и самих захватчиков,

– рассказала Елена.

Пименова отметила, что дорога была сложной. Но им еще повезло, потому что иногда люди стоят неделями в пути, чтобы эвакуироваться из оккупированной Херсонщины.

ВСУ продвигаются в Херсонской области

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил об успехах ВСУ на Херсонском направлении. По его словам, украинские воины тактически переигрывают российских оккупантов и продвигаются в Херсон.

Ранее Алексей Арестович сообщал, что бойцы ВСУ сейчас находятся в 18 километрах от областного центра. Такое расстояние позволяет украинцам наносить по позициям врага массированные артиллерийские удары.

Теперь советник главы Херсонской ОВА и боец ТрО Сергей Хлань рассказал, что ВСУ уже вторую неделю имеют тактические успехи по продвижению в сторону Херсона. Да, наши бойцы продвинулись еще на 5 километров от Таврического.

Мы приближаемся к Томиной Балке, а это 20 километров к Херсону, где как раз находятся оккупанты. Сейчас бои идут между Таврическим и Томиной Балкой,

– отметил Хлань.

Вы могли пропустить – ВСУ освободили 3 села в Донецкой области и уничтожили технику противника: видео