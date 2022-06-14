Несокрушимые херсонцы не боятся показывать свою проукраинскую позицию

Соответствующие видео с пенсионером Гиршей опубликовал местный телеграмм-канал. Херсонцы подчеркнули, что их город несокрушимый, и сами херсонцы несокрушимы.

Придем в Херсон, Мариуполь, Крым – ВСУ освободят все оккупированные территории, – Зеленский

Мы каждый день просыпаемся с Украиной в сердце и засыпаем под патриотические песни. Мы ежедневно ждем известий с фронта и улыбаемся каждому взрыву с мыслями, что ВСУ близко. Примером нашего неповиновения является дядя Гриша, мы хотим, чтобы ребята из ВСУ и наш президент знали, мы очень ждем вас,

– написали херсонцы.

На видео херсонский пенсионер Григорий Янченко громко включает в себя украинские песни и не боится реакции оккупантов.

Предварительно Зеленский обратился к херсонцам

На 110 день войны президент подчеркнул , что уверен, что украинских флагов в оккупированных городах достаточно, однако они сейчас лежат в жилищах мирных жителей. Эти флаги уже видели: когда люди протестовали против российских кафиров. И еще увидят – когда в Херсоне будут встречаться ВСУ.

Зеленский также напомнил о провале кафиров, которые пытались отпраздновать так называемый "день России" в Херсоне – его жители просто проигнорировали. По его мнению, это доказывает: Херсон – это Украина. Местные жители празднуют только украинские праздники.

В то же время Владимир Зеленский попросил всех, у кого есть такая возможность, общаться с людьми на оккупированном Юге, на Донбассе, на Харьковщине. Чтобы они говорили им об Украине. Говорили правду. Говорили о том, что увольнение будет!

Поэтому херсонцы и ответили президенту, что они его услышали и ждут освобождения города.

Дядя Гриша известный волонтер

К слову, дядю Гришу, который на мотове ездит по оккупированному Херсону с громкой украинской музыкой, знают не только в Херсоне и не только из-за такой смелости.

Григорий Янченко известный волонтер и почетный гражданин Херсона, рыцарь ордена "Народный Герой Украины", еще в первый год войны, в 2014 году, собрал один миллион гривен в помощь украинским защитникам, а за 7 лет войны пенсионеру удалось собрать 4 миллиона гривен на нужды украинской армии.

Актуально о ситуации в городе

В Херсоне действуют местные партизаны. Они регулярно напоминают, что Херсон – это Украина: в городе размещают сине-желтые флаги, разнообразные плакаты и другую символику. А сегодня, в "день России", они включили на колонке на одной из главных улиц города Государственный Гимн Украины.

Как жители Херсона "поздравили" кафиров на "день России": смотрите видео