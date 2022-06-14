Незламні херсонці не бояться показувати свою проукраїнську позицію

Відповідні відео з пенсіонером Гіршою опублікував місцевий телеграм-канал. Херсонці наголосили, що їх місто незламне, і самі херсонці незламні.

Увага Прийдемо в Херсон, Маріуполь, Крим – ЗСУ звільнять всі окуповані території, – Зеленський

Ми щодня прокидаємося з Україною у серцi та засинаємо під патріотичні пісні. Ми щодня чекаємо звісток з фронту та посміхаємося кожному вибуху з думками, що ЗСУ близько. Прикладом нашої непокори є дядько Грiша, ми хочемо, щоб хлопці з ЗСУ та наш президент знали, ми дуже чекаємо на вас,

– написали херсонці.

На відео херсонський пенсіонер Григорій Янченко гучно включає українські пісні і не боїться реакції окупантів.

Попередньо Зеленський звернувся до херсонців

На 110 день війни президент наголосив, що впевнений, що українських прапорів в окупованих містах є вдосталь, проте вони наразі лежать в помешканнях мирних жителів. Ці прапори вже бачили: коли люди протестували проти російських окупантів. І ще побачать – коли у Херсоні зустрічатимуть ЗСУ.

Зеленський також нагадав про провал окупантів, які намагалися відсвяткувати так званий "день Росії" в Херсоні – його жителі просто проігнорували. На його думку, це доводить ще раз: Херсон – це Україна. Місцеві жителі святкують лише українські свята.

Водночас Володимир Зеленський попросив в усіх, у кого є така можливість, спілкуватися з людьми на окупованому Півдні, на Донбасі, на Харківщині. Аби ті говорили їм про Україну. Говорили правду. Говорили про те, що звільнення буде!

Тож херсонці і відповіли президенту, що вони його почули і чекають на звільнення міста.

Дядя Гріша відомий волонтер

До слова, дядю Грішу, який на мотовізку їздить по окупованому Херсону з гучною українською музикою, знають не лише у Херсоні і не лише через таку сміливість.

Григорій Янченко відомий волонтер та почесний громадянин Херсона, лицар ордену "Народний Герой України", який ще у перший рік війни, у 2014 році, зібрав один мільйон гривень на допомогу українським захисникам, а за 7 років війни пенсіонеру вдалось зібрати 4 мільйони гривень на потреби української армії.

Актуально про ситуацію в місті

В Херсоні діють місцеві партизани. Вони регулярно нагадують, що Херсон – це Україна: в місті розміщують синьо-жовті прапори, різноманітні плакати та іншу символіку. А сьогодні, у "день Росії" вони увімкнули на колонці на одній з головних вулиць міста Державний Гімн України.

Як мешканці Херсона "привітали" окупантів на "день Росії": дивіться відео