Объявления с новым посланием для захватчиков начали развешивать на улицах Херсона. Фото опубликовал местный телеграмм-канал.
К теме "В наш дом ворвались 9 оккупантов": жуткая история жены замученного в Херсоне украинца
В объявлении херсонские партизаны напоминают россиянам, что бежать уже поздно . На листовках, которые развесили по всему городу, предупреждают, что войска ВСУ находятся ближе, чем думают кафиры.
Например, указывается, что российский Ростов от Херсона находится более полутысячи километров. В то же время украинские воины уже возле временно оккупированного Херсона – всего в 10 километрах.
"Россияне, уже поздно бежать. Ростов – 558 км, ВСУ – 10 км ", – указано в объявлении с напоминанием, что Херсон – это Украина.
Предупреждение оккупантам от херсонских партизан / Фото с телеграммы
ВСУ продвигаются в Херсонской области: главное
- Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил об успехах ВСУ на Херсонском направлении . По его словам, украинские воины тактически переигрывают российских оккупантов и продвигаются в Херсон .
- Ранее Алексей Арестович сообщал, что бойцы ВСУ сейчас находятся в 18 километрах от областного центра. Впоследствии Сергей Хлань написал, что ВСУ продвинулись еще в 5 километрах от Таврического.
- 15 июня мэр Мелитополя сообщил, что Вооруженные Силы Украины максимально приблизились к Херсону. Они отчитывались об расстоянии в 10 – 15 километров .
- В то же время российские военные делают все, чтобы подавить партизанское движение в Херсонской области. Они массово похищают активистов, некоторых – убивают после пыток.
- Накануне президент Владимир Зеленский заверил, что ключевой целью Вооруженных Сил Украины на Юге является увольнение Херсона из-под российской оккупации .
- А 14 июня украинские защитники устроили "фейерверки" российским захватчикам на Херсонщине. Во временно оккупированной Новой Каховке горел склад боеприпасов россиян .
Видео по теме – в МВД ответили, что сдерживает контрнаступление ВСУ