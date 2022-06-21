Об этом 24 канала рассказал советник главы Херсонской ОВА и военнослужащий терробороны Сергей Хлань. Он также отметил, что в Каховке нашли тело гражданского человека, который недавно был похищен – смерть наступила от огнестрельного ранения, а нашли жертву в лесу рядом с городом.

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"Россияне постоянно склоняют местных к коллаборационизму и если слышат отказ, очень часто похищают людей и пытают их", - говорит Хлань.

По словам военнослужащего, во враждебном плену до сих пор находится глава Херсонской ОГА Андрей Путилов, ему упрекали в том, что он причастен к перекрытию воды в Крым и заставляли согласиться на должность в оккупационных властях.

Оккупанты ищут известных людей или работников критических предприятий и пытаются склонить их на свою сторону. Людей заставляют быть коллаборантами и если кто-то отказывается – подвергается пыткам,

– отмечает Хлань.

"Я всегда говорил и продолжаю говорить – лучше покинуть оккупированную Херсонщину, стоит выезжать. Ведь поддаваться каждый день таким большим рискам и жизни на оккупированной территории – это очень тяжело. В области не хватает лекарств, гуманитарный кризис, постоянные преследования", – рекомендует советник главы ОВА .

Никто не может чувствовать себя защищенным, говорит Сергей Хлань, потому что преследуют активистов, общественных деятелей и просто гражданских.

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