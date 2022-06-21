Так, вчера кафиры похитили весь реестр избирателей, чтобы попытаться подделать результаты голосования. Об этом 24 канала рассказал Сергей Хлань, советник председателя Херсонской ОВА и военнослужащий ТРО.

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Что известно о похищении списков избирателей

По данным полиции, российские захватчики ворвались в Государственный архив Херсонской области и похитили документацию со списками избирателей. В частности, в их руках оказались списки волеизъявления украинцев на выборах президента в 2019 году.

Вооруженные россияне имели при себе удостоверение работников оккупационной "военно-гражданской администрации Херсонской области". Они пригрозили работникам архива и изъяли 15 коробок с избирательной документацией.

Ситуация тревожная, ведь с помощью этой документации они могут сфальсифицировать волеизъявление народа, – сказал Хлань.

Он добавил, что все планы врага разрушаются. Поэтому оккупанты постоянно переносят их – то на осень, то на следующий год.

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Кроме того, один из главных коллаборантов Стремоусов заявил, что референдум должен провести уже этой осенью. Они надеются, что до конца года Херсон и Херсонская область войдут в Россию. Правда, кафиры и предатели могут только мечтать об этом, ведь Херсонщина – это Украина. Так всегда было, есть и будет.

Ситуация в Херсонской области: коротко

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