Эту информацию журналистам рассказали источники 24 канала в разведке.

Важно Пленного жителя Донбасса приговорили к 15 годам за решеткой за участие в войне против Украины

Заметим, что соответствующий документ о назначении Якименко на должность начальника ФСБ еще не выдали. Однако можно утверждать, что это решение, предварительно, было принято. Если кулуарной борьбы не будет, то "официально" его скоро объявят.

Что следует знать о Якименко

Александр Якименко родился в Эстонии. В 1986 году он окончил Ейское высшее авиационное училище в России. После этого служил в Монголии и тогда еще не оккупированном Россией Крыму. Из вооруженных сил России он уволился в 1998 году.

С марта 2010 по август 2011 он был начальником Управления Службы безопасности Украины в Севастополе. С августа 2011 по июль 2012 – начальник Управления СБУ в Донецкой области.

24 февраля 2014 года Верховная Рада уволила Якименко с должности главы СБУ. СМИ пишут, что с 2012 года Якименко тесно общался с Александром Януковичем.

Уже 25 лю В 2014 году Верховная Рада обратилась к международному трибуналу относительно установления виновных в совершении преступлений против человечности и привлечения к уголовной ответственности, в списке фигурирует и Якименко. Подозревается также в государственной измене и шпионаже в пользу России.

Какая ситуация в Херсонской области

Советник главы ОП Алексей Арестович вечером 20 июня заявил, что Вооруженные Силы Украины находятся в менее чем 20 километрах от Херсона. В Херсонском направлении Вооруженные Силы Украины продвинулись в сторону Киселевки. Это очень близко уже к Чернобаевке.

Также советник Андрея Ермака добавил, что активных действий там сейчас нет, потому что стороны начали очень быстро выдыхаться. Арестович вспомнил, что в начале войны как ВСУ, так и враг по три недели удерживали боевое напряжение без попыток паузы. Сейчас же после двух – трех дней наступления – вымотаны и одни и другие.

Советник главы Офиса Президента рассказал, что Вооруженные Силы Украины находятся в 15 – 18 километрах от Херсона.

Однако следует понимать, что радоваться раньше времени тоже не надо. Потому что война – это такое дело, что 18 километров можно полгода уходить. Так что посмотрим,

– сказал Арестович.

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