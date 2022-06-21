Публичное обвинение мужчине из Донецка выдвинули прокуроры Запорожского областного отдела. Теперь суд признал гражданина виновным в государственной измене и участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора 21 июня.

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Мужчину из оккупированного Донецка осудили за государственную измену

Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего надлежащего имущества,

– пишут в Офисе генпрокурора.

Прокуроры в суде доказали причастность предателя к преступлению. По данным следствия, он с конца февраля по март 2022 года добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, подконтрольного так называемой "ДНР".

Известно, что в это время мужчина жил на оккупированной Донбассе. Он официально гражданин Украины.

Вместе с подразделениями российских кафиров предатель наступал на Украину с юга. Он участвовал в захвате территорий Запорожской области. Во время битвы с украинскими защитниками предателя взяли в плен.

Впоследствии его задержали правоохранители. До начала суда злоумышленнику была избрана мера пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование по уголовному производству осуществляли следователи Управления СБУ в Запорожской области.

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Российский диверсант задержан недавно в Черновцах. Известно, что он гражданин Украины, имеет киевскую прописку.

Однако, по данным следствия, предатель долгое время жил на Ближнем Востоке. Там он ждал специального приказа от своих предводителей. Когда российская армия ворвалась полномасштабной войной на Украину, муж вернулся на Родину.

Здесь он должен собирать данные о транспортных каналах поставки оружия и военной техники, расположении резервуаров с горючим и дислокации украинских войск на Буковине. Впоследствии его задачей было взорвать объекты стальной дороги и логистические склады.

Сейчас предателю сообщили о подозрении. Суд заключил его под стражу. Расследование продолжается.

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