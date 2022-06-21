Публічне обвинувачення чоловікові з Донецька висунули прокурори Запорізького обласного відділу. Тепер суд визнав громадянина винним у державній зраді та участі у не передбачених законом збройних формуваннях. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора 21 червня.

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Чоловіка з окупованого Донецька засудили за державну зраду

Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна,

– пишуть в Офісі генпрокурора.

Прокурори в суді довели причетність зрадника до злочину. За даними слідства, він з кінця лютого по березень 2022 року добровільно вступив до лав незаконного збройного формування, підконтрольного так званій "ДНР".

Відомо, що в цей час чоловік жив на окупованій Донеччині. Він офіційно є громадянином України.

Разом з підрозділами російських окупантів зрадник наступав на Україну з півдня. Він брав участь у захоплення територій Запорізької області. Під час битви з українськими захисниками зрадника взяли в полон.

Згодом його затримали правоохоронці. До початку суду зловмисникові було обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

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Російського диверсанта затримали нещодавно в Чернівцях. Відомо, що він – громадянин України, має київську прописку.

Проте, за даними слідства, зрадник тривалий час жив на Близькому Сході. Там він чекав спеціального наказу від своїх ватажків. Коли російська армія вдерлася повномасштабною війною на Україну, чоловік повернувся на Батьківщину.

Тут він мав збирати дані про транспортні канали постачання зброї та військової техніки, розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військ на Буковині. Згодом його завданням було підірвати об'єкти залізниці та логістичні склади.

Наразі зрадникові повідомили про підозру. Суд взяв його під варту. Розслідування триває.

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