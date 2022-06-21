Цю інформацію журналістам розповіли джерела 24 каналу у розвідці.

Важливо Полоненого жителя Донбасу засудили до 15 років за ґратами за участь у війні проти України

Зауважимо, що відповідний документ про призначення Якименка на посаду "начальника ФСБ" ще не видали. Однак можна стверджувати, що це рішення, попередньо, ухвалили. Якщо кулуарної боротьби не буде, то "офіційно" його незабаром оголосять.

Що варто знати про Якименка

Олександр Якименко народився в Естонії. У 1986 році він закінчив Єйське вище авіаційне училище у Росії. Після цього служив у Монголії та тоді ще не окупованому Росією Криму. Зі збройних сил Росії він звільнився у 1998 році.

З березня 2010 по серпень 2011 року він був начальником Управління Служби безпеки України у Севастополі. З серпня 2011 року по липень 2012 – начальник Управління СБУ у Донецькій області.

24 лютого 2014 року Верховна Рада звільнила Якименка з посади голови СБУ. ЗМІ пишуть, що з 2012 року Якименко тісно спілкувався з Олександром Януковичем.

Вже 25 лю того 2014 року Верховна Рада звернулася до міжнародного трибуналу щодо встановлення винних у скоєнні злочинів проти людяності та притягнення до кримінальної відповідальності, у списку фігурує і Якименко. Підозрюється також у державній зраді та шпигунстві на користь Росії.

Яка ситуація на Херсонщині

Радник глави ОП Олексій Арестович ввечері 20 червня заявив, що Збройні Сили України перебувають за менш ніж 20 кілометрів від Херсона. На Херсонському напрямку Збройні Сили України просунулись у сторону Киселівки. Це дуже близько вже до Чорнобаївки.

Також радник Андрія Єрмака додав, що активних дій там зараз немає, адже сторони почали дуже швидко видихатися. Арестович пригадав, що на початку війни як ЗСУ, так і ворог по три тижні тримали бойову напругу без спроб паузи. Натомість зараз після двох – трьох днів наступу – вимотані й одні й інші.

Радник глави Офісу Президента розповів, що Збройні Сили України перебувають за 15 – 18 кілометрів від Херсона.

Проте варто розуміти, що радіти завчасно також не треба. Бо війна – це така справа, що 18 кілометрів можна пів року йти. Так що подивимося,

– сказав Арестович.

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