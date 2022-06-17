Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Херсон для оккупантов – это ключ к аннексированному Крыму.

К теме Оккупанты уже нервничают, – активист рассказал о партизанском движении на Херсонщине

Эксперт подчеркнул, что если ВСУ примут Херсон, то смогут отрезать крымский полуостров от российских войск.

Тем самым мы прекратим поставки техники и вооружения через Крым. Поэтому Херсон имеет стратегическое значение,

– заявил Жданов.

Военный эксперт не исключает варианта, что россияне просто убегут из Херсона, чтобы не воевать против ВСУ. Ведь устойчивость обороны в первую очередь зависит от мотивированности личного состава.

"Если россияне готовы умирать за украинский Херсон, то они будут стоять насмерть. А если нет – они будут отступать. И этой мотивации большинства нет", – пояснил Жданов.

Жданов о возможном наступлении Беларуси и контрнаступлении на Херсонщине:



К слову, российская оккупационная "власть" решила создать железнодорожное сообщение между захваченными Крымом и частями Херсона и Запорожья. Это хотят начать делать уже с начала июля. Речь идет о 3 вагонах, которые будут возить в 60 пассажиров.

ВСУ приближаются к Херсону: последние новости

Городской председатель оккупированного Мелитополя Иван Федоров отметил , что на Херсонщине украинские военные находятся уже на 10 – 15-километровом расстоянии от областного центра, а в Запорожье продвинулись на 5 – 10 километров.

В то же время между оккупантами в Херсонской области постоянно вспыхивают стычки и перестрелки. Они не могут разделить между собой сферы влияния.

СБУ недавно обнародовала очередной перехват российских захватчиков в Херсонской области. В разговоре они жалуются, что получают хорошую порку от Вооруженных Сил Украины.

На днях подразделения ВСУ устроили фейерверк для жителей временно оккупированной Новой Каховки. Они уничтожили вражеский склад боеприпасов.

А в течение суток 16 июня украинская авиация трижды ударила по скоплению врага. В частности, в Херсонском, Каховском и Бериславском районах области.

Видео по теме – карта войны за 17 июня: где сейчас самые кровавые бои