Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Херсон для оккупантов – это ключ к аннексированному Крыму.
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Эксперт подчеркнул, что если ВСУ примут Херсон, то смогут отрезать крымский полуостров от российских войск.
Тем самым мы прекратим поставки техники и вооружения через Крым. Поэтому Херсон имеет стратегическое значение,
– заявил Жданов.
Военный эксперт не исключает варианта, что россияне просто убегут из Херсона, чтобы не воевать против ВСУ. Ведь устойчивость обороны в первую очередь зависит от мотивированности личного состава.
"Если россияне готовы умирать за украинский Херсон, то они будут стоять насмерть. А если нет – они будут отступать. И этой мотивации большинства нет", – пояснил Жданов.
Жданов о возможном наступлении Беларуси и контрнаступлении на Херсонщине:
К слову, российская оккупационная "власть" решила создать железнодорожное сообщение между захваченными Крымом и частями Херсона и Запорожья. Это хотят начать делать уже с начала июля. Речь идет о 3 вагонах, которые будут возить в 60 пассажиров.
ВСУ приближаются к Херсону: последние новости
- Городской председатель оккупированного Мелитополя Иван Федоров отметил , что на Херсонщине украинские военные находятся уже на 10 – 15-километровом расстоянии от областного центра, а в Запорожье продвинулись на 5 – 10 километров.
- В то же время между оккупантами в Херсонской области постоянно вспыхивают стычки и перестрелки. Они не могут разделить между собой сферы влияния.
- СБУ недавно обнародовала очередной перехват российских захватчиков в Херсонской области. В разговоре они жалуются, что получают хорошую порку от Вооруженных Сил Украины.
- На днях подразделения ВСУ устроили фейерверк для жителей временно оккупированной Новой Каховки. Они уничтожили вражеский склад боеприпасов.
- А в течение суток 16 июня украинская авиация трижды ударила по скоплению врага. В частности, в Херсонском, Каховском и Бериславском районах области.