ВСУ продвигаются в Запорожье и Херсонской области

Об этом в эфире общенационального нового марафона рассказал городской голова временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что на Херсонщине украинские военные находятся уже на 10 – 15-километровом расстоянии от областного центра, а в Запорожье продвинулись на 5 – 10 километров.

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Федоров добавил, что враг терпит существенные потери. В частности, за последние несколько дней на Херсонском и Запорожском направлениях украинские военные ликвидировали вертолет и российскую артиллерию "Акация".

Мелитопольцы борются с оккупантами

Видя достижения наших защитников, и без того решительно настроенные украинцы оказывают все более активное сопротивление захватчикам на временно оккупированных территориях. Они не желают подчиняться или сотрудничать с россиянами, и не утомляют всячески им об этом сообщать.

Если сначала в Мелитополе активно проводились митинги и протесты, то после того, как кафиры начали арестовывать активистов, люди перешли на другую стадию сопротивления. К примеру, сотрудничая с силовыми структурами Украины, они организовали подрыв линий железнодорожного транспорта и бронепоезда.

Сейчас партизанское движение набрало новые обороты. Мелитопольцы начали травить россиян , похищающих украинскую сельскохозяйственную продукцию, в частности, знаменитую мелитопольскую черешню. Местные фермеры прибавляют к урожаю смертоносные бонусы.

Местные отказываются сотрудничать с россиянами

Мелитопольцы и дальше показывают захватчикам, что не хотят жить по их правилам. К примеру, сейчас в Мелитополе россияне агитируют горожан зарегистрироваться в их новой налоговой инспекции. Однако за 3 дня, с тех пор, как работает эта система, ни один частный предприниматель не зарегистрировался.

Кафиры пытаются проводить паспортизацию, однако очереди за российскими паспортами не стоят.

"Эта бумажка – это билет для побега, ничего большего. В "день России", который они хотели помпезно отпраздновать, смогли найти только 15 человек, выдавших этот волчий билет. 15 человек в 150-тысячном Мелитополе и 300-тысячном Мелитопольском районе" , – рассказал Федоров.

Несмотря на попытки ввести на оккупированных территориях рубли, около 90% денежного обращения происходит в гривне. Россияне выдают свои деньги только пенсионерам – как материальную помощь. Все остальные операции – выплаты зарплат, расчеты в магазинах проходят в гривне.

Иногда захватчики посылают мелитопольцам платежки за коммунальные услуги, где суммы посчитаны в рублях. Однако городской голова подчеркнул, что сейчас платить за "коммуналку" не нужно и даже нельзя.

Дело в том, что все эти платежи идут не через банковскую систему, а непосредственно в кассы коммунальных предприятий. Там коллаборанты или "руководители" от оккупантов похищают эти деньги.

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Будет ли в Мелитополе референдум

Мэр Федоров уверен, что провести референдум кафиры не смогут. "Он невозможен, потому что нет поддержки россиян со стороны гражданского населения", – говорит он.

Городской голова не исключает, что для пропаганды россияне могут создать какой-нибудь видеосюжет и сказать в нем, что "был референдум, поддержали 99 процентов". Но все это точно не о волеизъявлении украинцев и не о поддержке оккупантов гражданского населения.

Гуманитарная ситуация в городе

Гуманитарная ситуация в Мелитополе довольно сложная. Первая причина – нехватка наличных денег. Хотя Украина и выполняет все свои обязательства по зарплатам, пенсиям и социальным выплатам, банковская система в оккупированном Мелитополе почти не работает. Поэтому очень снять наличные практически невозможно.

Вместе с тем, на захвативших россияне рынках и в магазинах продукты стоят в 3 – 4 раза дороже, чем на подконтрольной Украине территории. Следовательно, с одной стороны – почти нет денег, с другой – все стоит слишком дорого. Именно это и усложняет гуманитарную ситуацию.

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