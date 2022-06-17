ЗСУ просуваються на Запоріжжі та Херсонщині

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону новин розповів міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров. Він зауважив, що на Херсонщині українській військові перебувають вже на 10 – 15-кілометровій відстані від обласного центру, а на Запоріжжі просунулися на 5 – 10 кілометрів.

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Федоров додав, що ворог зазнає суттєвих втрат. Зокрема, за останні кілька днів на Херсонському та Запорізькому напрямках українські військові ліквідували гвинтокрил та російську артилерію "Акація".

Мелітопольці борються з окупантами

Бачачи здобутки наших захисників, й без того рішуче налаштовані українці чинять все активніший опір загарбникам на тимчасово окупованих територіях. Вони не бажають підкорятися чи співпрацювати з росіянами, і не втомлюють усіляко їм про це повідомляти.

Якщо спершу в Мелітополі активно проводили мітинги та протести, то після того, як окупанти почали заарештовувати активістів, люди перейшли до іншої стадії спротиву. До прикладу, співпрацюючи з силовими структурами України, вони організували підрив ліній залізничного транспорту та бронепотягу.

Зараз партизанський рух набрав нових обертів. Мелітопольці почали труїти росіян, які викрадають українську сільськогосподарську продукцію, зокрема славнозвісну мелітопольську черешню. Місцеві фермери додають до врожаю смертоносні бонуси.

Місцеві відмовляються співпрацювати з росіянами

Мелітопольці й далі показують загарбникам, що не хочуть жити за їхніми правила. До прикладу, зараз у Мелітополі, росіяни агітують містян реєструватися у їхній новій податковій інспекції. Однак за 3 дні, відколи працює ця система, жоден приватний підприємець не зареєструвався.

Окупанти намагаються проводити паспортизацію, однак черги за російськими паспортами не стоять.

"Цей папірець – це квиток для втечі, нічого більшого. В "день Росії", який вони хотіли помпезно відсвяткувати, змогли знайти лише 15 людей, який видали цей вовчий квиток. 15 людей в 150-тисячному Мелітополі та 300-тисячному Мелітопольському районі", – розповів Федоров.

Попри намагання ввести на окупованих територіях рублі, близько 90% грошового обігу відбувається в гривні. Росіяни видають свої гроші лише пенсіонерам – як матеріальну допомогу. Усі інші операції – виплати зарплат, розрахунки в магазинах відбуваються у гривні.

Іноді загарбники надсилають мелітопольцям платіжки за комунальні послуги, де суми пораховані в рублях. Однак, міський голова наголосив, що зараз платити за "комуналку" не потрібно і навіть не можна.

Річ у тім, усі ці платежі йдуть не через банківську систему, а безпосередньо в каси комунальних підприємств. Там колаборанти або ж "керівники" від окупантів викрадають ці гроші.

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Чи буде в Мелітополі референдум

Мер Федоров впевнений, що провести референдум окупанти не зможуть. "Він неможливий, бо немає підтримки росіян з боку цивільного населення", – каже він.

Міський голова не виключає, що для пропаганди росіяни можуть створити якийсь відеосюжет та сказати в ньому, що "був референдум, підтримали 99 відсотків". Але усе це точно не про волевиявлення українців і не про підтримку окупантів з боку цивільного населення.

Гуманітарна ситуація в місті

Гуманітарна ситуація в Мелітополі є доволі складною. Перша причина – брак готівки. Хоч Україна й виконує усі свої зобов'язання щодо зарплат, пенсій та соціальних виплат, банківська система в окупованому Мелітополі майже не працює. Через це дуже зняти готівку практично неможливо.

Разом з тим, на ринках та у магазинах, які захопили росіяни, продукти коштують у 3 – 4 рази дорожче, ніж на підконтрольній Україні території. Відтак, з одного боку – майже немає грошей, з іншого – усе коштує надто дорого. Саме це й ускладнює гуманітарну ситуацію.

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