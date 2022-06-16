Одним із таких західних політиків є президент Франції Еммануель Макрон, який сьогодні, 16 червня, перебуває в Україні з візитом. На такі заяви Макрона відповів мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

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Мер Мелітополя засуджує такі заяви

Федоров заявив, що не розуміє такі заяви і те, чому Україна має віддавати частину своєї території.

Україна не піде до Росії. Якщо Макрон хоче зробити обмін, ми можемо зробити обмін. Ми можемо обміняти частину Півдня Франції на частину Півдня України,

– сказав рішуче Федоров.

Мер Мелітополя також запевнив, що єдиним прийнятним результатом війни є повернення України до кордонів 1991 року. Мовиться про деокупацію всієї території, окупованої російськими військами та її посередниками з 2014 року. Федоров переконаний, що тепер ми повинні робити все можливе, щоб наша перемога з кожним днем ​​наближалася.

Як коментує влада такі заяви Макрона

Зауважимо, що Офіс Президента України спростувував інформацію про те, що Еммануель Макрон наполягає на поступках нашої держави.

У травні Єлисейський палац також заявляв, що французький лідер не прагне жодних територіальних поступок і завжди говорив, що умови переговорів з росіянами мають вирішувати українці.

Та тим не менш, Макрон публічно повідомляє, що підтримує зв'язок з президентом Росії Володимиром Путіним. Він йому часто телефонує.

Макрон в Україні

Еммануель Макрон разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єром Італії Маріо Драгі прибули 16 червня у Київ. До них згодом приєднався і президент сусідньої Румунії. Приїхали поважні гості Укрзалізницею. В планах зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Також вони таким чином мають на меті показати підтримку та солідарність з Україною.

Після прибуття лідери європейських країн вирушили до Ірпеня, щоб побачити наслідки "русского міра" на власні очі. За словами французького журналіста, політиків провели до будинків, знищених військовими країни-агресорки. Тож вони отримали можливість на власні очі побачити те, що залишили після себе військові, яким злочинні накази віддавав безпосередньо Володимир Путін.

Також Макрон заявив, що поїздкою в Ірпінь хоче висловити "своє захоплення та повагу до українського народу". Таким чином президент Франції, Олаф Шольц та Маріо Драгі в оточенні кількох команд охоронців, військових та журналістів пройшли вулицями міста, де 75% будівель було пошкоджено в результаті вторгнення російських військ. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомляв, що основними питаннями зустрічі стануть: продовольча безпека, зброя та підтримка України.

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