Міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров у ефірі національного телемарафону розповів про ситуацію в місті. Він припустив, коли можна очікувати на звільнення, повідомляє 24 канал.

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Сьогодні завдяки ЗСУ на окупованих територіях відчувається лише одне – те, що всі чекають наступу наших героїчних воїнів. Всі чітко розуміють, що Херсон і Мелітополь та інші тимчасово окуповані міста будуть звільнятися майже одночасно,

– пояснив міський голова.

За його словами, у цьому контексті в мешканців Мелітополя та інших тимчасово окупованих територій з'явилось натхнення. Його причина в тому, що кілька днів тому наші ЗСУ відзвітували про те, що вони підійшли на 10-кілометрову відстань до міста Херсона.

Федоров пояснив, що всі чекають захисників. Знову піднімається протестний рух, знову супротив. Це окупанти бачать кожного дня і відчувають себе зовсім некомфортно на нашій землі.

Що відбувається у Мелітополі

Місто перебуває під тимчасовою окупацією росіян. Але їм там дуже несолодко, адже організувався завзятий партизанський рух. Наші партизани ліквідовують не просто російських солдат, але й командирів. Також розклеюють листівки для окупантів з погрозами. Натомість росіяни вирішили влаштувати представникам іноземної преси такий собі "тур" тимчасово окупованими територіями. Найняли акторів з Азії та нагодували їх черешнею в тимчасово окупованому Мелітополі. Буцімто роблять там "щось хороше".

Також були відомості з розвідки, що Росія збирається провести так званий "референдум" щодо приєднання окупованого Півдня України. Столицею нібито хочуть зробити саме Мелітополь. При цьому ФСБшники, росгвардійці та військовослужбовці контролюють міста, проводять у них "зачистку" та намагаються набрати колаборантів як у "міліцію", так і в "місцеві адміністрації".

Намагається ворог залишити людей на тимчасово окупованих територіях і без українського зв'язку. Росіяни бояться, що люди будуть читати українські новини та знатимуть правду. У Мелітополі, зокрема, зник український зв'язок та інтернет. Натомість російські окупанти намагаються підʼєднати своїх операторів, аби позбавити людей можливості отримувати правдиву інформацію.

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