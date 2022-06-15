Російські окупанти почали втілювати свій план щодо показу тимчасово окупованих українських територій як "звільненої землі", де тепер "все буде добре". Як і завжди, пропагандисти зганьбилися та зазнали повного фіаско.
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Актори під виглядом "іноземних журналістів" у Мелітополі
Росіяни вирішили влаштувати представникам іноземної преси такий собі "тур" тимчасово окупованими територіями. Вони хотіли звинуватити ЗСУ у всіх своїх злочинах та показати, що "русскій мір" – це щось хороше.
Оскільки жодна адекватна людина у світі на жодну співпрацю з росіянами не піде, вони знайшли "геніальне" рішення – найняти акторів з Азії та напхати їх черешнею в тимчасово окупованому Мелітополі.
Пропагандисти "спалилися" одразу: вже на перших кадрах "інтерв'ю" чоловік заявив, що їм не давали жодних "інструкцій", а інших реплік він із себе видавити не зумів. Потім росіяни взяли коментар у ще однієї "журналістки", яка почала захоплено белькотіти про красиву природу.
Потуги російських пропагандистів настільки інтелектуально кволі, що навіть не здатні викликати іронічного сміху. Фіаско – це найменше, зо можна сказати про їхній ролик.
Коментар "іноземних журналістів" у Мелітополі: відео
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