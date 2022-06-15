Російські окупанти почали втілювати свій план щодо показу тимчасово окупованих українських територій як "звільненої землі", де тепер "все буде добре". Як і завжди, пропагандисти зганьбилися та зазнали повного фіаско.

Читайте також "Пам'ятник пральній машині": українці глузують з монумента російському солдату у Бердянську

Актори під виглядом "іноземних журналістів" у Мелітополі

Росіяни вирішили влаштувати представникам іноземної преси такий собі "тур" тимчасово окупованими територіями. Вони хотіли звинуватити ЗСУ у всіх своїх злочинах та показати, що "русскій мір" – це щось хороше.

Оскільки жодна адекватна людина у світі на жодну співпрацю з росіянами не піде, вони знайшли "геніальне" рішення – найняти акторів з Азії та напхати їх черешнею в тимчасово окупованому Мелітополі.

Пропагандисти "спалилися" одразу: вже на перших кадрах "інтерв'ю" чоловік заявив, що їм не давали жодних "інструкцій", а інших реплік він із себе видавити не зумів. Потім росіяни взяли коментар у ще однієї "журналістки", яка почала захоплено белькотіти про красиву природу.

Потуги російських пропагандистів настільки інтелектуально кволі, що навіть не здатні викликати іронічного сміху. Фіаско – це найменше, зо можна сказати про їхній ролик.

Коментар "іноземних журналістів" у Мелітополі: відео

Війна Росії проти України: коротко про останні новини

Російські окупанти масово відмовляються воювати проти України. Вони дуже бояться стати "грузом 200" та уникають участі у бойових діях.

Національна поліція повідомила про те, що їй вдалося запобігти теракту. За словами правоохоронців, він був спрямований проти керівництва країни.

Загарбники почали масове звільнення "чиновників" на окупованій території Донеччини. Тепер вони призначатимуть на "посади" росіян.

СБУ на Львівщині вдалося розкрити масштабну схему розкрадання військової амуніції. Зловмисники, серед яких є дуже впливовий чоловік, завозили бронежилети та інші військові товари під виглядом "гуманітарної допомоги", а потім продавали за великі гроші.

Дивіться відео до теми – Сєвєродонецьк не стане ще одним Маріуполем