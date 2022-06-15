За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, у зв'язку з тим, що Росія планує анексувати теріторію Донбасу, у Кремлі збираються звільнити всіх "посадовців" в ОРДЛО та замінити їх кадрами з країни-агресорки. Перші підготування до цього вже розпочалися зі звільнення "уряду" так званої "ДНР".

Дивіться також Всіх місцевих звільнять: Росія готує масштабну реформу "поліції" в ОРДЛО

Паралельно з цим загарбники віддали наказ ФСБшникам ти працівникам "МДБ" провести кадрові чистки серед всіх діючих "чиновників" квазіреспублік. Офіційний привід для цього – "боротьба зі шпигунами".

На "посадовців" тиснуть через родичів

Нещодавно керівники всіх "адміністрацій" квазіутворень отримали наказ довести до своїх підлеглих нову директиву – аби всі їх родичі мали "паспорти" так званих "ДНР", а також російські документи.

При цьому у начальства виявився перелік зі всіма даними рідних "співробітників", які мешкають на вільній від окупації території та, звісно, не мають жодних сепаратистських "документів".

Оскільки невиконання наказу передбачає звільнення, а роботи у квазіреспубліці немає взагалі ніякої, "посадовці" почали масово обдзвонювати своїх рідних.

У розмовах вони просять племінників, братів, сестер та інших рідних повернутися до Донеччини, аби отримати фейкові папірці та зберегти їм "посаду".

Зрозуміло, що жодна притомна людина, яка свого часту втекла з бананових республік, не збирається туди повертатися. Тим паче – заради здачі українського паспорту та майже стовідсоткової подальшої мобілізації у загарбницько-терористичне "військо". То ж, зрозуміло, що чергова спроба примусової паспортизації людей, що навіть не живуть на окупованому Донбасі, зазнає повного фіаско.

Скоріш за все, певну кількість "чиновників", чиї родичі не мають аусвайсів, у квазіреспубліках показово звинуватять у "співпраці з СБУ" шляхом передачі інформації рідним з України. Інших – просто звільнять, створивши в ОРДО чергову кризу.

Цілком ймовірно, на керівні посади, що звільнилися, одразу ж призначать потрібних Кірієнку росіян, а життя на захопленій Росією Донеччині стане ще гіршим. Адже замістити працівників РАДСів, центрів зайнятості, комунальних структур і так далі фактично не буде ким.

Не можна виключати, що таке чергове штучне погіршення життя в ОРДО є спробою кремлівських кураторів знизити популярність гауляйтера Пушиліна серед населення. Крім того, російські спецслужбісти зможуть звинуватити ватажка терористів у тому, що він "пригрів шпигунів".

У Пушиліна справи кепські

Тим часом "керівник" недореспубліки активно піариться та робить вигляд, що контролює ситуацію у "республіці". Насправді ж з середини лютого Пушилін ніколи не був настільки залежним від думок та наказів власного керівництва. Як би він не надував щоки та не намагався виглядати важливою людиною, наразі над ватажком так званої "ДНР" висить дамоклів меч. Адже багато хто у Москві хоче звільнення маріонетки та повного перерозподілу всіх грошових потоків.

Крім того, навіть показова підтримка ватажка ОРДО населенням, тане на очах. Під час активної фази війни Пушилін та всі гілки "влади" показали себе максимально неефективними навіть для вирішення серйозних комунальних проблем. Майже вся Донеччина сидить без води, відчуває критичну нестачу ліків та страждає від наслідків 8-річного руйнування економіки. І звинувачують в цьому люди не тільки Росію, але й персонально свого "лідера".