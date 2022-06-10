За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, від подібної перспективи "поліцейські" в ОРДЛО, які свого часу зрадили Україну, не у захваті. Бо відтепер вони втратять свої "теплі" місця роботи та гинутимуть у боях за непотрібні їм населені пункти. Геть незадоволені можливістю працювати далеко від дому й російські поліцейські, яких влада взагалі не може в законний спосіб використовувати за кордоном.

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Тим не менш, ані позицію поліцейських з Росії, ані бойовиків на Донбасі ніхто не питатиме – всі рішення приймає російська військово-політична еліта.

Поліцейських-зрадників відправлять або на фронт, або на Колиму

Оскільки у Путіна всерйоз розглядають варіанти анексії окупованої частини Донеччини та Луганщини, російські загарбники вже почали підготовку до реформування всіх "структур" ОРДЛО.

У рамках запланованих реформ Москва збирається організувати величезну депортацію та вивезення всіх "чиновників" та частину поліцейських до російської глибинки. Спеціалісти, які впродовж 8 років обіймали високі "посади" у квазіреспубліках, Росії геть не потрібні.

Так само зайвими для росіян є й "поліцейські", які свого часу зрадили Україну, не знають російських законів та взагалі звикли працювати у системі тотальної безкарності.

Крім того, Путіну зовсім не потрібна велика кількість здатних з легкістю зрадити людей. Особливо таких, які відрізняються безпринципністю та мають досвід вчинення злочинів – у Росії подібних кадрів цілком вистачає.

Саме через ці факти, а також через відсутність людських резервів більшість "поліцейських" примусово переводитимуть до новостворених армійських підрозділів та перекидатимуть на передову. Звісно, деяких "правоохоронців" з Донецька та Луганська не позбавлять погонів, але відправлять з Донбасу до російської глибинки. Перед ними поставлять завдання стежити за порядком у містах, до яких окупанти примусово депортували жителів Маріуполя та інших міст, що віднедавна перебувають під російським контролем.

Донецьку поліцію зачищатимуть максимально ретельно

Згідно з планами росіян по інтеграції Донбасу до складу Росії, найбільш кардинальних змін має зазнати саме донецький гарнізон "поліції". Всіх "слідчих", "патрульних", "оперативників" та бойовиків загонів "спецпризначення" росіяни планують відправляти виключно на війну. В такий спосіб загарбники фактично збираються утилізувати "поліцію" з ОРДЛО. І це в черговий раз підтверджує той факт, що Росія ставиться до мешканців Донбасу як до людей другого сорту.

"Чиновників" та звичайних людей примусово виселятимуть

Крім того, загарбники не відмовилися від ідей примусової депортації до Росії й "посадовців" та звичайних людей. Адже Кремль має безліч вкрай погано освоєних територій, брак населення, яке має хоча б якусь освіту, а також перебуває на порозі надзвичайної економічної кризи. Завдяки масовій депортації українців, що мають "російські паспорти", Путін може отримати на Колимі, на Камчатці та в інших жахливих регіонах хоча б якусь кількість населення, що вміє працювати.