За даними джерел 24 каналу в розвідці, Путін нещодавно прийняв остаточне рішення про післявоєнну долю жителів окупованих територій. У випадку, якщо окупантам вдасться втримати хоча б частину Луганщини та Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини та Криму, адептів "русского мира" примусово відправлятимуть до російської глибинки.

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Якщо ж Україна відвоює території, у Кремлі планують в такий спосіб "рятувати росіян". При цьому особливих варіантів вибору у жителів міст, які з 2014-го року перебувають під окупацією, не було й не буде.

Росія хоче або перетворити Донбас на випалену землю, або на регіон з тюрмами

За даними розвідки, у Кремлі підготували план дій у разі втрати контролю над територіями, так і на випадок замороження конфлікту у певних ділянках.

У разі успішного наступу захисників України та відбиття Донеччини та Луганщини російські загарбники хочуть підірвати всі підприємства, дитячі садки, школи та об'єкти інфраструктури. Це саме стосується й Криму та Херсонщини.

Крім того, загарбники планують проводити "евакуацію" населення до Росії. При цьому розміщувати людей збираються виключно у депресивних регіонах країни-агресорки.

Якщо ж загарбникам вдасться заморозити конфлікт та утримати хоча б частину Донбасу, Путін хоче оголосити про "небезпеку для життя мешканців "республік" та примусово відправити людей до російської глибинки.

Переселяти загарбники збираються всіх під приводом "порятунку носіїв "русского мира". Це стосується як цивільних, так і бойовиків, які вже мають російські паспорти.

Фактично кремлівський диктатор захотів вирішити всі свої проблеми одним рішенням. У найкращому для нього випадку Москва отримає підконтрольну собі територію України, яка буде справжнім гнійником. Там створять тюрми для тих, хто скоїв тяжкі злочини, а також розмістять російські військові бази. А от у депресивних регіонах десь на Камчатці Путін отримає працездатне та відносно освічене населення. Адже наразі там мешкають здебільшого алкоголіки з кількома класами освіти, які не здатні ні до чого, окрім участі у війні за гроші.

Крім того, у Кремлі остаточно прийняли вольове рішення про обов'язкове переселення колаборантів з Криму, Херсонщини та Запоріжжя. У першу чергу – силовиків та їх родин. Їх відправлятимуть у ті регіони, куди заселили мешканців Маріуполя, Волновахи та інших нещодавно окупованих міст "для нагляду за українцями".

Бойовики вже скиглять

Розмови про майбутнє примусове переселення вже дійшли до проросійських терористів. Нікому з них не подобається перспектива опинитися десь у занедбаному російському селі. Адепти "русского мира" скаржаться на те, що Путін їх зрадив. Мовляв, за службу на боці Росії ніхто з вищого політичного командування країни-агресорки нагороджує їх не покращенням життя на Донбасі, а відрядженням до занедбаних міст та селищ. Крім того, деякі бойовики обговорюють й прийняту Росією доктрину про ставлення до жителів окупованих територій як до "зіпсованих проживанням у бандерівському суспільстві". Тобто як до людей другого сорту.

За словами одного з проросійських терористів, про майбутнє масове переселення верхівка Росії вже попередила керівництво Сахаліну, Камчатки та Примор'я. При цьому, зрозуміло, там жодним чином не готуються до приймання великої кількості людей, не будують житло та не розвивають інфраструктуру. Тому всіх колаборантів, "посадовців" недореспублік, а також звичайних жителів Донеччини та Луганщини з російськими паспортами очікують лише сувора праця для розвитку не потрібних Росії регіонів та виживання у злиднях.



Рішенням про переселення до російської глибинки терористи не задоволені / Скриншот з блогу одного з бойовиків