За даними джерел 24 каналу в розвідці, з початку повномасштабного вторгнення до "поліції" на окупованих частинах Луганщини та Донеччини з заявами про зґвалтування звернулося понад 1500 жінок. Більшість з них – дружини мобілізованих та відправлених російським командуванням на війну місцевих жителів.

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Звісно, жодних кримінальних справ через ці воєнні злочини ніхто не відкривав, а постраждалим пояснювали, що "вони все переплутали". Подекуди кричущі випадки порушення закону списували на місцевих алкоголіків.

Помста за те, що "8 років не захищали свій дім"

Згідно з оцінками української розвідки, сплеск сексуальних злочинів зафіксували не тільки на окупованій частині Донбасу. Озвірілі від війни нелюди лютують також у Криму та на прикордонних з Україної російських територіях.

Втім, якщо на окупованому півострові чи у Росії путінські вояки бояться покарань за скоєне, в ОРДЛО вони відчувають повну безкарність.

Якщо рядові військові та офіцери ґвалтують та грабують здебільшого на новоокупованих територіях, то на більш безпечних ділянках злочини скоюють нелюди з тилових підрозділів, а також загони кадирівців.

Скількох жінок зґвалтували росіяни на Донбасі, встановити неможливо, адже більшість з них не йшли до "правоохоронців" і лише подекуди зверталися за медичною допомогою. Цілком ймовірно, що загарбники вчинили понад 4 тисячі зґвалтувань.

Ті мешканки ОРДЛО, які намагалися притягти російських окупантів до відповідальності, обурювалися "поліцейським" на те, що "так не вчиняли навіть фашисти".

Судячи з усього, кадрові російські військові та терміновики, обирають жертв для сексуальних злочинів випадково, але з кадировцями ситуація зовсім інша. Вони мають списки та адреси мобілізованих жителів Донбасу, за якими й приходять до їх домівок. Кадирівські найманці, яких на передовій ніколи ніхто не зустріне, здебільшого накидаються на жінку щонайменше вп'ятьох, після чого пояснюють, що в такий спосіб вони "мстять їхнім чоловікам за те, що ті 8 років не воювали, а сиділи вдома". Буцімто зґвалтування – це покарання за те, що загарбникам довелося приїхати та "воювати замість жителів Донбасу".

У квазіреспубліках царить беззаконня та безкарність

Загалом безпекова ситуація у так званих "ДНР" та "ЛНР" з початком повномасштабного вторгнення погіршилася у рази. І призвела до цього чергова поява на окупованих територіях великої кількості російських військових. Попри нестачу людей на фронті, російські командири не забули відрядити деякі підрозділи на роботу зі збору металолому та пограбування людей. Тим самим займалися й угруповання місцевих бойовиків, через що між росіянами та терористами ОРДЛО подекуди ставалися серйозні конфлікти.

Реагуючи на ситуацію, ватажку квазіреспубліки Пушиліну навіть довелося прийняти "постанову" про заборону збору кольорових металів як на нещодавно окупованих територіях, так і на тих, які перебувають під контролем з 2014-го.



Частина "постанови" Пушиліна / Скриншот з сайту терористів

Крім того, на Донбасі у десятки разів зросла кількість вбивств та пограбувань. Однак якщо від другого страждають здебільшого місцеві підприємці, то вбивають загарбники найчастіше один одного. Масштабні п'янки найчастіше закінчуються традиційною для росіян різаниною та стріляниною.

Подекуди, якщо між окупантами не стався конфлікт, вони стріляють не в один одного, а у вікна мирних жителів. Просто заради розваги та тому, що їм за подібне нічого не буде.