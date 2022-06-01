По данным источников 24 канала в разведке, с начала полномасштабного вторжения в "полицию" на оккупированных частях Луганской и Донецкой областей с заявлениями об изнасиловании обратилось более 1500 женщин. Большинство из них – жены мобилизованных и отправленных российским командованием на войну местных жителей.
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Конечно, никаких уголовных дел из-за этих военных преступлений никто не открывал, а пострадавшим объясняли, что они все перепутали. Кое-где вопиющие случаи нарушения закона списывались на местных алкоголиков.
Месть за то, что "8 лет не защищали свой дом"
- Согласно оценкам украинской разведки, всплеск сексуальных преступлений был зафиксирован не только на оккупированной части Донбасса. Озверевшие от войны изверги свирепствуют также в Крыму и на приграничных с Украиной российских территориях.
- Впрочем, если на оккупированном полуострове или в России путинские воины боятся наказаний за совершенное, в ОРДЛО они чувствуют полную безнаказанность.
- Если рядовые военные и офицеры насилуют и грабят по большей части на оккупированных территориях, то на более безопасных участках преступления совершают изверги из тыловых подразделений, а также отряды кадыровцев.
- Сколько женщин изнасиловали россияне на Донбассе, установить невозможно, ведь большинство из них не шли к "правоохранителям" и лишь иногда обращались за медицинской помощью. По всей вероятности, что захватчики совершили более 4 тысяч изнасилований.
- Те жительницы ОРДЛО, которые пытались привлечь российских оккупнатов к ответственности, возмущались "полицейским" на то, что "так не поступали даже фашисты".
Судя по всему, кадровые российские военные и срочники, выбирают жертв для сексуальных преступлений случайно, но с кадыровцами ситуация совсем другая. У них есть списки и адреса мобилизованных жителей Донбасса, по которым и приходят в их дома. Кадыровские наемники, которых на передовой никогда никто не встретит, в основном набрасываются на женщину минимум впятером, после чего объясняют, что таким образом они "мстят их мужчинам за то, что те 8 лет не воевали, а сидели дома". Якобы изнасилование – это наказание за то, что захватчикам пришлось приехать и "воевать вместо жителей Донбасса".
В квазиреспубликах царит беззаконие и безнаказанность
В общем, ситуация по безопасности в так называемых "ДНР" и "ЛНР" с началом полномасштабного вторжения ухудшилась в разы. И привело к этому очередное появление на оккупированных территориях большого количества российских военных. Несмотря на нехватку людей на фронте, российские командиры не забыли отправить некоторые подразделения на работу по сбору металлолома и ограблению людей. Тем самым занимались и группировки местных боевиков, из-за чего между россиянами и террористами ОРДЛО иногда возникали серьезные конфликты.
Реагируя на ситуацию, главарю квазиреспублики Пушилину даже пришлось принять "постановление" о запрете сбора цветных металлов как на недавно оккупированных территориях, так и на контролируемых с 2014-го.
Часть "постановления" Пушилина / Скриншот с сайта террористов
Кроме того, на Донбассе в десятки раз выросло количество убийств и ограблений. Однако если от второго страдают в основном местные предприниматели, то убивают захватчики чаще друг друга. Масштабные пьянки чаще всего заканчиваются традиционной для россиян резней и стрельбой.
Иногда, если между оккупантами не произошел конфликт, они стреляют не друг в друга, а в окна мирных жителей. Просто ради развлечения и потому, что им ничего за подобное не будет.