По данным источников 24 канала в разведке, с начала полномасштабного вторжения в "полицию" на оккупированных частях Луганской и Донецкой областей с заявлениями об изнасиловании обратилось более 1500 женщин. Большинство из них – жены мобилизованных и отправленных российским командованием на войну местных жителей.

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Конечно, никаких уголовных дел из-за этих военных преступлений никто не открывал, а пострадавшим объясняли, что они все перепутали. Кое-где вопиющие случаи нарушения закона списывались на местных алкоголиков.

Месть за то, что "8 лет не защищали свой дом"

Согласно оценкам украинской разведки, всплеск сексуальных преступлений был зафиксирован не только на оккупированной части Донбасса. Озверевшие от войны изверги свирепствуют также в Крыму и на приграничных с Украиной российских территориях.

Впрочем, если на оккупированном полуострове или в России путинские воины боятся наказаний за совершенное, в ОРДЛО они чувствуют полную безнаказанность.

Если рядовые военные и офицеры насилуют и грабят по большей части на оккупированных территориях, то на более безопасных участках преступления совершают изверги из тыловых подразделений, а также отряды кадыровцев.

Сколько женщин изнасиловали россияне на Донбассе, установить невозможно, ведь большинство из них не шли к "правоохранителям" и лишь иногда обращались за медицинской помощью. По всей вероятности, что захватчики совершили более 4 тысяч изнасилований.

Те жительницы ОРДЛО, которые пытались привлечь российских оккупнатов к ответственности, возмущались "полицейским" на то, что "так не поступали даже фашисты".

Судя по всему, кадровые российские военные и срочники, выбирают жертв для сексуальных преступлений случайно, но с кадыровцами ситуация совсем другая. У них есть списки и адреса мобилизованных жителей Донбасса, по которым и приходят в их дома. Кадыровские наемники, которых на передовой никогда никто не встретит, в основном набрасываются на женщину минимум впятером, после чего объясняют, что таким образом они "мстят их мужчинам за то, что те 8 лет не воевали, а сидели дома". Якобы изнасилование – это наказание за то, что захватчикам пришлось приехать и "воевать вместо жителей Донбасса".

В квазиреспубликах царит беззаконие и безнаказанность

В общем, ситуация по безопасности в так называемых "ДНР" и "ЛНР" с началом полномасштабного вторжения ухудшилась в разы. И привело к этому очередное появление на оккупированных территориях большого количества российских военных. Несмотря на нехватку людей на фронте, российские командиры не забыли отправить некоторые подразделения на работу по сбору металлолома и ограблению людей. Тем самым занимались и группировки местных боевиков, из-за чего между россиянами и террористами ОРДЛО иногда возникали серьезные конфликты.

Реагируя на ситуацию, главарю квазиреспублики Пушилину даже пришлось принять "постановление" о запрете сбора цветных металлов как на недавно оккупированных территориях, так и на контролируемых с 2014-го.



Часть "постановления" Пушилина / Скриншот с сайта террористов

Кроме того, на Донбассе в десятки раз выросло количество убийств и ограблений. Однако если от второго страдают в основном местные предприниматели, то убивают захватчики чаще друг друга. Масштабные пьянки чаще всего заканчиваются традиционной для россиян резней и стрельбой.

Иногда, если между оккупантами не произошел конфликт, они стреляют не друг в друга, а в окна мирных жителей. Просто ради развлечения и потому, что им ничего за подобное не будет.