По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, от подобной перспективы "полицейские" в ОРДЛО, в свое время предавшие Украину, не в восторге. Потому что теперь они потеряют свои "теплые" места работы и будут гибнуть в боях за ненужные им населенные пункты. Совершенно недовольны возможностью работать вдали от дома и российские полицейские, которых власть вообще не может законным способом использовать за рубежом.

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Тем не менее ни позицию полицейских из России, ни боевиков на Донбассе никто не будет спрашивать – все решения принимает российская военно-политическая элита.

Полицейских предателей отправят либо на фронт, либо на Колыму

Поскольку у Путина всерьез рассматривают варианты аннексии оккупированной части Донбасса и Луганщины, российские захватчики уже начали подготовку к реформированию всех "структур" ОРДЛО.

В рамках планируемых реформ Москва собирается организовать огромную депортацию и вывоз всех "чиновников" и части полицейских в российскую глубинку. Специалисты, которые на протяжении 8 лет занимали высокие "должности" в квазиреспубликах, России совершенно не нужны.

Так же лишние для россиян и "полицейские", которые в свое время изменили Украине, не знают российских законов и вообще привыкли работать в системе тотальной безнаказанности.

Кроме того, Путину совсем не нужно большое количество людей, способных с легкостью предать. Особенно таких, которые отличаются беспринципностью и обладают опытом совершения преступлений – в России подобных кадров вполне хватает.

Именно из-за этих фактов, а также из-за отсутствия человеческих резервов большинство "полицейских" будут принудительно переводить во вновь созданные армейские подразделения и перекидывать на передовую. Конечно, некоторых правоохранителей из Донецка и Луганска не лишат погонов, но отправят с Донбасса в российскую глубинку. Перед ними будет поставлена задача следить за порядком в городах, куда оккупанты принудительно депортировали жителей Мариуполя, и других городах, находящихся с недавних пор под российским контролем.

Донецкую полицию будут зачищать максимально тщательно

Согласно планам россиян по интеграции Донбасса в состав России, наиболее кардинальные изменения должны быть именно в донецком гарнизоне "полиции". Всех "следователей", "патрульных", "оперативников" и боевиков отрядов "спецназначения" россияне планируют отправлять исключительно на войну. Таким образом, захватчики фактически собираются утилизировать "полицию" из ОРДЛО. И это в очередной раз подтверждает тот факт, что Россия относится к жителям Донбасса, как к людям второго сорта.

Чиновников и обычных людей будут принудительно выселять

Кроме того, захватчики не отказались от идей принудительной депортации в Россию чиновников и обычных людей. Ведь у Кремля довольно много плохо освоенных территорий, нехватка населения, у которого хоть какое-то образование, а также все это на пороге чрезвычайного экономического кризиса. Благодаря массовой депортации украинцев, имеющих "российские паспорта", Путин может получить на Колыме, Камчатке и в других ужасных регионах хотя бы какое-то количество населения, умеющего работать.