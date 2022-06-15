Российские кафиры начали воплощать свой план по показу временно оккупированных украинских территорий как "освобожденной земли", где теперь "все будет хорошо". Как и всегда, пропагандисты опозорились и потерпели полное фиаско.
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Актеры под видом "иностранных журналистов" в Мелитополе
Россияне решили устроить представителям иностранной прессы некий "тур" временно оккупированными территориями. Они хотели обвинить ВСУ во всех своих преступлениях и показать, что "русский мир" – это хорошее.
Поскольку ни один адекватный человек в мире ни на одно сотрудничество с россиянами не пойдет, они нашли "гениальное" решение – нанять актеров из Азии и напихать их черешней во временно оккупированном Мелитополе.
Пропагандисты "сожглись" сразу: уже на первых кадрах "интервью" мужчина заявил, что им не давали никаких "инструкций", а другие реплики он из себя выдавить не сумел. Затем россияне взяли комментарий у еще одной "журналистки", которая начала восторженно лепетать о красивой природе.
Потуги российских пропагандистов настолько интеллектуально хилые, что даже не способны вызвать иронического смеха. Фиаско – это меньше всего, что можно сказать об их ролике.
Комментарий "Иностранных журналистов" в Мелитополе: видео
Война России против Украины: коротко о последних новостях
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