Российские кафиры начали воплощать свой план по показу временно оккупированных украинских территорий как "освобожденной земли", где теперь "все будет хорошо". Как и всегда, пропагандисты опозорились и потерпели полное фиаско.

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Актеры под видом "иностранных журналистов" в Мелитополе

Россияне решили устроить представителям иностранной прессы некий "тур" временно оккупированными территориями. Они хотели обвинить ВСУ во всех своих преступлениях и показать, что "русский мир" – это хорошее.

Поскольку ни один адекватный человек в мире ни на одно сотрудничество с россиянами не пойдет, они нашли "гениальное" решение – нанять актеров из Азии и напихать их черешней во временно оккупированном Мелитополе.

Пропагандисты "сожглись" сразу: уже на первых кадрах "интервью" мужчина заявил, что им не давали никаких "инструкций", а другие реплики он из себя выдавить не сумел. Затем россияне взяли комментарий у еще одной "журналистки", которая начала восторженно лепетать о красивой природе.

Потуги российских пропагандистов настолько интеллектуально хилые, что даже не способны вызвать иронического смеха. Фиаско – это меньше всего, что можно сказать об их ролике.

Комментарий "Иностранных журналистов" в Мелитополе: видео

Война России против Украины: коротко о последних новостях

Российские кафиры массово отказываются воевать против Украины. Они очень боятся стать "грузом 200" и уходят от боевых действий.

Национальная полиция сообщила о том, что ей удалось предотвратить теракт . По словам правоохранителей, он был направлен против руководства страны.

Захватчики начали массовое увольнение "чиновников" на оккупированной территории Донбасса. Теперь они будут назначаться на "должности" россиян.

СБУ во Львовской области удалось раскрыть масштабную схему хищения военной амуниции. Злоумышленники, среди которых очень влиятельный мужчина, завозили бронежилеты и другие военные товары под видом "гуманитарной помощи", а затем продавали за большие деньги.

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