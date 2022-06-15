Достаточно влиятельный мужчина во Львовской области вместе с сообщниками продавал товары, которые завозил в Украину под видом гуманитарной помощи для ВСУ. Организатору схемы уже сообщили о подозрении.

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Следствие установило, что 42-летний руководитель одного из рекламных холдингов Украины вместе с сообщниками организовал ввоз продукции военного назначения в Украину под видом гуманитарной помощи.

Дельцы вводили в заблуждение чиновников ВСУ

Чтобы получить разрешительные документы для беспрепятственной перевозки амуниции через границу, дельцы вводили в заблуждение должностных лиц ВСУ. В частности, они брали гарантийные письма от воинской части, чтобы беспрепятственно ввозить снаряжение в страну.

А затем вместо того, чтобы бесплатно предоставлять это снаряжение защитникам и защитницам Украины, товары продавали для получения прибыли.

Во время обысков правоохранители обнаружили около 3 тысяч бронежилетов на сумму около 25 миллионов гривен, которые были завезены в Украину как гуманитарная помощь для армии. После проведения экспертизы изъятую амуницию передадут на нужды ВСУ.

Ранее СБУ сообщили о новолуниях из Днепропетровской области, которые сумели скрыться из Украины после полномасштабного вторжения России в Украину по поддельным документам. Оказавшись за границей, они начали скупать военную амуницию и другие товары для нужд ВСУ и продавать ее украинцам с наценкой как минимум втрое.

За время полномасштабной войны дельцам удалось продать товаров на сумму более 60 миллионов гривен . Конечно, злоумышленники не хотели платить таможенные платежи, поэтому товары завозили под видом благотворительной помощи.

В общей сложности они избежали уплаты налогов на сумму в 20 миллионов гривен. Одному из участников преступной схемы уже объявили о подозрении. Арестованное имущество будет передано в ВСУ. Там и каски, и бронежилеты, и наколенники и даже тепловизоры, оптические прицелы и БпЛА.

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