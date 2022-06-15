Жители оккупированного Бердянска шутят, что россияне поставили в них памятник стиральной машине. Об этом 24 канала рассказал журналист из Запорожья.
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По его словам, несколько дней назад была подмечена активность на Приморской площади Бердянска. В зеленой зоне кафиры сделали какой-то бордюрчик, подсыпали его щебнем, а потом привезли и поставили большой прямоугольный камень – памятник неизвестно почему.
Люди недолго думали, что это будет памятник. Россияне наклеили на него наклейку с надписью, что "на этом месте будет установлен памятник российскому солдату-освободителю",
– сообщил корреспондент.
Надпись на камни / Фото Радио Свобода
"Но люди присмотрелись к тому памятнику. Издалека небольшое, прямоугольное, а посредине темное пятно с этой надписью. Очень похоже на стиральную машинку, которая является объектом желаний российских оккупантов", – рассказал корреспондент.
Он добавил, что теперь Бердянск имеет памятник стиральной машинке. Кроме того, украинцы надеются, что никакого монумента "российскому солдату-освободителю" кафиры просто не успеют поставить.
В Бердянске местные смеются над памятником, напоминающим стиральную машину: смотрите видео
Какая ситуация в Бердянске: последние новости
- Во временно оккупированных Мелитополе и Бердянске 12 июня прогремели взрывы. Вероятно, устроили их российские власти. Такое мнение высказали в Институте изучения войны. Отметим, что российские СМИ сообщили , что в Бердянске были взрывы. Им об этом сказал местный коллаборант и предатель Украины Владимир Рогов.
- 2 июня в порту Бердянска раздался мощный взрыв. Очевидцы говорят, что визуально выглядит, что кафиры ударили в то же место, где раньше ВСУ потопили российский корабль "Саратов".
- Российские кафиры планируют перейти на рублевую зону на временно оккупированных территориях. Да, с 25 мая такой переход состоится в Бердянске.
- Российские захватчики продолжают нарушать права граждан на территории временно занятых населенных пунктов Запорожской области. Они активно создают искусственные условия для развития гуманитарного кризиса.
- Оккупанты превращают украинские города в гетто, куда нельзя попасть и откуда нельзя выбраться. Люди попадают в ловушки на въезде и выезде из города. Очередной случай зафиксировали в Запорожской области. Там выезд из Бердянска со стороны Васильевки россияне заблокировали бетонными плитами.