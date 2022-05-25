Как заявили в Запорожской ОВА, кафиры препятствуют свободному передвижению украинцев.

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Враг глушит связь

Проблемы со связью стали фиксировать в Бердянске. По сообщению местных жителей, россияне глушат связь практически по всей оккупированной территории. Также есть проблемы с Интернетом.

В Мелитополе, согласно сообщениям местных, враг отключил сотовую связь, в частности, из-за передислокации военной техники россиян.

Обратите внимание! Из Запорожской области кафиры вывезли уже примерно 300 тысяч тонн зерна, а из Луганщины – более 100 тысяч тонн . О воровстве продуктов, зерна и сельскохозяйственной техники сообщали и жители Херсонской и Донецкой областей. Продолжается ограбление Мелитопольского района. На днях в крымском направлении из города выехало 15 зерновозов. Оккупантам активно помогают мелитопольские предатели.

Оккупанты блокируют въезды и выезды

Враг заблокировал выезд из Бердянска со стороны Васильевки бетонными плитами. Сотни машин уже несколько дней не могут сдвинуться с места – ни в одну, ни в другую сторону. Также сообщается, что кафиры ближайшей неделей не будут давать разрешение на "зеленый коридор".

Какая ситуация в Запорожье

На Запорожском направлении противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Орехов и Гуляйполе. Впрочем, наши воины наносят российской армии потери на всех направлениях и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.

23 мая украинский герой-нацгвардиец в одном из районов выполнения задания сбил российский штурмовик СУ-25 "Грач". Следует отметить, что военнослужащий уже второй раз за этот месяц сбивает самолет россиян.

"Рублевая" зона

Оккупационные администрации на захваченных ими территориях пытаются ввести "рублевую" зону. В нескольких оккупированных городах и селениях Запорожской области россияне из-за своих коллаборантов обещают давать пенсии и социальные выплаты в рублях. О переходе на рубли заявил и псевдомер Бердянска Сауленко.

Похищение граждан

На временно оккупированных россиянами территориях продолжают угонять граждан Украины. Особенно охотятся за представителями легитимных украинских властей, которые отказались от сотрудничества с захватчиками. К примеру:

На днях враг похитил руководителей Кирилловского поселкового совета.

Кроме того, из собственного дома угнали руководителя общины Ивана Малеева.

После этого россияне похитили его заместителя Игоря Коробко.

Обратите внимание! В середине апреля Иван Малеев уже находился в плену противника.

А в Энергодаре вооруженные россияне выбили дверь в подъезд и ворвались в квартиру действующего главы города Дмитрия Орлова. Захватчики зашли в дом, зная, что владельцев уже давно там нет.

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