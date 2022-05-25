Як заявили у Запорізькій ОВА, окупанти перешкоджають вільному пересуванню українців.

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Ворог глушить зв'язок

Проблеми зі зв'язком почали фіксувати у Бердянську. За повідомленням місцевих, росіяни глушать зв'язок практично по всій окупованій території. Також є проблеми з інтернетом.

У Мелітополі, згідно із повідомленнями місцевих, ворог відключив стільниковий зв'язок, зокрема, через передислокацію військової техніки росіян.

Зверніть увагу! Із Запорізької області окупанти вивезли вже приблизно 300 тисяч тонн зерна, а з Луганщини – понад 100 тисяч тонн. Про крадіжку продуктів, зерна та сільськогосподарської техніки повідомляли й мешканці Херсонської та Донецької областей. Триває пограбування Мелітопольського району. Днями у кримському напрямку з міста виїхало 15 зерновозів. Окупантам активно допомагають мелітопольські зрадники.

Окупанти блокують в'їзди та виїзди

Ворог заблокував виїзд із Бердянська з боку Василівки бетонними плитами. Сотні машин вже кілька днів не можуть зрушити з місця – ані в один, ані в інший бік. Також повідомляється, що окупанти найближчим тижнем не будуть давати дозвіл на "зелений коридор".

Яка ситуація на Запоріжжі

На Запорізькому напрямку противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Оріхів та Гуляйполе. Втім наші воїни завдають російській армії втрат на всіх напрямках та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

23 травня український герой-нацгвардієць в одному з районів виконання завдання збив російський штурмовик СУ-25 "Грач". Варто зазначити, що військовослужбовець уже вдруге за цей місяць збиває літак росіян.

"Рублева" зона

Окупаційні адміністрації на загарбаних ними територіях намагаються запровадити "рублеву" зону. У кількох окупованих містах і селищах Запорізької області росіяни через своїх колаборантів обіцяють давати пенсії та соціальні виплати в рублях. Про перехід на рублі заявив і псевдомер Бердянська Сауленко.

Викрадення громадян

На тимчасово окупованих росіянами територіях продовжують викрадати громадян України. Особливо полюють за представниками легітимної української влади, які відмовилися від співпраці із загарбниками. До прикладу:

Днями ворог викрав керівників Кирилівської селищної ради.

Крім того, з власного будинку викрали керівника громади Івана Малєєва.

Після цього росіяни викрали його заступника Ігоря Коробку.

Зверніть увагу! У середині квітня Іван Малєєв вже перебував у полоні ворога.

А в Енергодарі озброєні росіяни вибили двері в під'їзд і увірвалися до квартири чинного голови міста Дмитра Орлова. Загарбники зайшли в оселю, знаючи, що власників вже давно там немає.

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