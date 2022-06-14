Такое мнение высказали в Институте изучения войны. Заметим, что взрывы произошли в так называемый "день России".

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Взрывы могли быть русскими провокациями

Российские власти, возможно, устроили атаки под фальшивым флагом в Мелитополе и Бердянске 12 июня, предположительно, чтобы обвинить украинских партизан в нападениях на мирное население,

– говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что российский гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Бердянске "террористы" устроили 3 взрыва. Впоследствии коллаборант отказался от этих слов и сообщил, что якобы случилась авария на электроподстанции. Традиционно он добавил ложь в стиле российской пропаганды о том, что местные жители, как слышат взрывы, сразу думают, что это Вооруженные Силы Украины их бомбят.

Другой гауляйтер, незаконно назначенный заместителем главы оккупационного "министерства внутренних дел" области, Алексей Селиванов заявил, что неизвестные заложили в Мелитополе взрывное устройство. Их целью было сорвать "день России".

Законный глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух отметил, что украинские власти предупредили о том, что кафиры могут устроить теракты к "дню России".

О чем предупреждали военные

12 июня кафиры готовили "торжества" на захваченных украинских территориях. Они хотели создать картинку для российской пропаганды о том, как украинцы радуются "дню России". В то же время, только картинки врагу было мало, поэтому войско захватчика запланировало обстрелы скоплений мирного населения. Такие цинические и жестокие действия россияне хотели совершить только для того, чтобы обвинить в них украинских военных.

Об угрозе таких провокаций сообщали Оперативное командование "Юг" , а также мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Они призвали людей не посещать массовые мероприятия в этот день.

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В Мелитополе могли быть "разборки" кафиров

По данным местных СМИ, взрыв 12 июня в захваченном Мелитополе мог быть следствием разборок двух группировок российских оккупантов. Его якобы организовала ФСБ России, чтобы навредить "начальнику" ведомства в Запорожской области майору Алексею Селиванову. Ведь тот был ответственен за порядок в городе до дня России.

Заметим, что в результате этого взрыва пострадали 4 человека. Среди них есть гражданская девушка, которая получила черепно-мозговую травму.

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