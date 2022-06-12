Обвинить в этом враг цинично желает Вооруженные Силы Украины. Это уже традиционная тактика для государства-агрессорки.

Актуально ВСУ накрыли командный пункт с чеченцами и уничтожили 32 150 кафиров: основное за 109 день войны

На оккупированной Херсонской области развернули программу празднования так называемого "дня России" с торжествами и массовыми мероприятиями. По имеющейся информации, оккупационные войска готовят провокационные обстрелы таких скоплений людей с последующим обвинением Вооруженных Сил Украины,

– рассказали в ОК "Юг".