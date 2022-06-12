Об оригинальных, а главное современных методах борьбы Движения сопротивления сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Он отметил, что листовки расклеили по всему областному центру.

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Открытки наклеили даже на места, где дислоцируются россияне

Листы с QR-кодами с полезной для кафиров информацией бесстрашные партизаны налепили даже на здание СБУ, а также на места дислокации российских военных. Оккупанты, конечно, те, у которых есть смартфоны, могут выбрать по вкусу листовку и почерпнуть кое-что интересное.

Например, "31 000 ликвидированных русских солдат – желаешь пополнить статистику? ": по этому QR-коду россияне могут узнать количество своих погибших "коллег по военным преступлениям", а также, сколько техники у них сожгли или просто отобрали ВСУ.

"Потеряли своего на СВО – поиски его на карте": здесь можно увидеть интерактивную карту , на которой обозначены идентифицированные ликвидированные кафиры. Жены и матери, а также друзья "пропавших на учениях" могут ознакомиться с документами.

На этой карте можно искать убитых оккупантов.

Есть инструкция для кафиров, как выжить на войне

Позаботилось наше Движение сопротивления и о том, чтобы кафиры имели информацию, как выжить на войне в Украине. Для захватчиков есть специальная инструкция, как правильно сдаваться в плен. Ее опубликовали сразу на нескольких видах листовок.

Смотрите открытки, которые развесили во временно оккупированном Херсоне / Фото Сергея Хланя

Что происходит на Херсонщине: последние события

Украинские защитники начали контрнаступать в Херсонской области. Под контроль украинцы вернули населенный пункт Таврическое. Также ВСУ направляются в направлении Александровки, Солдатского и Киселевки.

Между тем, россияне хотят паспортизировать население области, однако эти попытки захватчика проваливаются. Херсонцы отказываются брать паспорта государства-агрессорки.

Оккупанты настолько боятся местного населения, что приказали сдать оружие всем военным и представителям терробороны, а это им стать на учет.

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