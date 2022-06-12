Информацию о событиях в основных направлениях обнародовали в Генштабе. Украинские военные говорят, что уничтожают противника на всех участках фронта.
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Ситуация в главных направлениях
Волынское и Полесское направления
Активные действия здесь силы противника не проводили. Тем не менее, белорусская армия продолжает инженерное оборудование пунктов пропуска и разворачивает средства радиоэлектронной борьбы.
Северское направление
Россияне усиленно охраняют границу в Брянской и Курской областях. В Белгородской и Курской областях продолжили воздействие повышенного уровня террористической угрозы. Украинские позиции в приграничных районах враги обстреливали из минометов. В частности, под огнем оказались и населенные пункты Рожковичи, Гремяч, Луговка и Поповка.
Харьковское направление
Чтобы сковать наши подразделения, русские войска обстреливают украинские позиции. Кроме того – под ударом гражданская инфраструктура – неподалеку от Вернополья, Украинки, Петровки, Чепиля и Крестища. Под авиаудар попало Мосьпаново.
Карта боевых действий в Харьковской области / Фото Liveuamap
Основное о боевых действиях на Донбассе
- Славянское направление: противник обстрелял из артиллерии Петровское, Новую Гусаровку, Курульку, Долину. Россияне хотят закрепиться в Богородичном, боевые действия продолжаются.
- На Лиманском направлении россияне стали больше применять артиллерию, в частности РСЗО, а также производят перегруппировку.
- На Северодонецком направлении кафиры продолжают штурмовать Северодонецк, однако успеха не имеют. Продолжаются боевые действия в районе Тошковки.
- Бахмутское направление: россияне обстреляли украинские позиции по артиллерии, минометам вблизи Камышевахи, Горного, Николаевки, Белогоровки, Новолуганского. Авиацией враг ударил у Покровского.
- Украинские защитники отразили наступление возле Врубовки, а также враг был вынужден отойти от Николаевки и Васильевки.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враги не вели активные боевые действия, однако продолжали обстреливать инфраструктуру. Также россияне развертывают здесь дополнительные подразделения.
Ситуация на Донбассе / Фото Liveuamap
Южнобужское направление
Противник пытается здесь вести оборону, обстреливая украинские войска из артиллерии, минометов и РСЗО. Под вражеским огнем оказались Твердомедово, Березнеговатое, Кобзарцы, Квитневое и Луч.
Успехи наших защитников за предыдущие сутки:
- Противник потерял 10 танков, 16 боевых бронированных машин, 7 беспилотников, более 10 единиц автомобильной техники.
- Украинские защитники уничтожили до 150 захватчиков.
- На Юге авиация ВСУ трижды ударила по складам вражеской техники и боеприпасам.
- Также выполнили многие задачи успешно и наши артиллерийские подразделения.
Карта боевых действий на 12 июня / Фото Liveuamap
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