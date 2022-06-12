Там Вооруженные Силы Украины не дали продвинуться русской военной колонне. Они точно атаковали технику врага.

Актуально ВСУ накрыли командный пункт с чеченцами и уничтожили 32 150 кафиров: основное за 109 день войны

Видео мощного момента удара было опубликовано в сети. На кадрах видно, что наши военные атаковали двигавшуюся впереди технику. Поэтому вся колонна была вынуждена остановиться. Информации о ликвидированных русских солдатах нет.

Смотрите видео точного удара ВСУ по технике врага:

Актуальные потери врага на войне

Только за минувшие сутки, 11 июня, наши защитники ликвидировали 100 оккупантов, 11 танков, 18 боевых бронированных машин, 3 артиллерийские системы, 4 реактивные системы залпового огня, 3 беспилотника, 7 единиц автомобильной техники и цистерн с топливными материалами. Общие потери оккупационного войска за все время войны составляют:

  • личного состава – 32 150 человек,
  • танков – 1 430 единиц,
  • боевых бронированных машин – 3 484 единицы,
  • артиллерийских систем – 715 единиц,
  • РСЗО – 226 единиц,
  • средства ПВО – 97 единиц,
  • самолетов – 212 единиц,
  • вертолетов – 178 единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 единицы,
  • крылатые ракеты – 125 единиц,
  • корабли и катера – 13 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 455 единиц,
  • специальная техника – 54 единицы.

Лежат на улице штабелями: кафиры составляют тела своих убитых под открытым небом

Как ВСУ уничтожают врага: последние новости

К теме смотрите видео с оперативной информацией о ситуации на фронте: